Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1977

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1977

Site West Berlin, Germany
Date 24 June 1977 - 5 July 1977
Golden Berlin Bear / Best Film
The Ascent 8.4
The Ascent Voskhozhdenie
Larisa Shepitko
Winner
All nominees
The Late Show 6.9
The Late Show
Robert Benton
Tenda dos Milagres Tenda dos Milagres
Nelson Pereira dos Santos
Nickelodeon Nickelodeon
Peter Bogdanovich
The Devil Probably 7.0
The Devil Probably Diable probablement, Le
Robert Bresson
The Conquest of the Citadel Die Eroberung der Zitadelle
Bernhard Wicki
Die Vertreibung aus dem Paradies Die Vertreibung aus dem Paradies
Niklaus Schilling
Sentimental Romance 6.2
Sentimental Romance Sentimentalnyi Roman
Igor Maslennikov
The Widowhood of Karolina Zasler 6.9
The Widowhood of Karolina Zasler Vdovstvo Karoline Zasler
Matjaz Klopcic
7.1
A Strange Role Herkulesfürdöi emlék
Pal Shandor Special screening.
Black Litter Camada negra
Manuel Gutiérrez Aragón
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
Cyklopat Cyklopat
Hristo Hristov
Day for My Love Den pro mou lásku
Juraj Herz
The Fifth Seal 8.1
The Fifth Seal Az ötödik pecsét
Zoltán Fábri
The Anchorite El anacoreta
Juan Estelrich
Pigs Have Wings Porci con le ali
Paolo Pietrangeli
Don's Party Don's Party
Bruce Beresford
The Bricklayers Los albañiles
Jorge Fons
Mama, I'm Alive 6.8
Mama, I'm Alive Mama, ich lebe
Konrad Wolf
Grete Minde Grete Minde
Heidi Genée
The Man Who Loved Women L'homme qui aimait les femmes
François Truffaut
Golden Berlin Bear / Best Short film
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actor
Fernando Fernan Gomez
The Anchorite
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Lily Tomlin
Lily Tomlin
The Late Show
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Manuel Gutiérrez Aragón
Black Litter
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
Etuda o zkousce Etuda o zkousce
Evald Schorm
Winner
Feniks Feniks
Petar Gligorovski
Winner
Silver Berlin Bear
7.1
A Strange Role Herkulesfürdöi emlék
Pal Shandor
Winner
The Bricklayers Los albañiles
Jorge Fons
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
The Devil Probably 7.0
The Devil Probably Diable probablement, Le
Robert Bresson
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Ascent 8.4
The Ascent Voskhozhdenie
Larisa Shepitko
Winner
FIPRESCI Prize
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Kidlat Tahimik
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
Winner
Special Mention / Acting
Chhailla Babu Chhailla Babu
Rajesh Khanna
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Competition
7.1
A Strange Role Herkulesfürdöi emlék
Pal Shandor
Winner
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Kidlat Tahimik
Winner
Umu Umu
Winner
OCIC Award - Recommendation / Competition
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Winner
The Devil Probably 7.0
The Devil Probably Diable probablement, Le
Robert Bresson
Winner
Day for My Love Den pro mou lásku
Juraj Herz
Winner
7.1
A Strange Role Herkulesfürdöi emlék
Pal Shandor
Winner
OCIC Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Nine Months Kilenc hónap
Márta Mészáros
Winner
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Kidlat Tahimik
Winner
Interfilm Award / Competition
The Devil Probably 7.0
The Devil Probably Diable probablement, Le
Robert Bresson
Winner
Interfilm Award / Forum of New Cinema
Outsiders Ceddo
Ousmane Sembène
Winner
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère...
Rene Alo
Winner
OCIC Award / Competition
The Ascent 8.4
The Ascent Voskhozhdenie
Larisa Shepitko
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
Nous aurons toute la mort pour dormir Nous aurons toute la mort pour dormir
Med Hondo
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
7.1
A Strange Role Herkulesfürdöi emlék
Pal Shandor
Winner
C.I.D.A.L.C. Award - Special Recommendation
The Widowhood of Karolina Zasler 6.9
The Widowhood of Karolina Zasler Vdovstvo Karoline Zasler
Matjaz Klopcic
Winner
Interfilm Award - Special Mention / Competition
The Ascent 8.4
The Ascent Voskhozhdenie
Larisa Shepitko
Winner
Cyklopat Cyklopat
Hristo Hristov
Winner
Mama, I'm Alive 6.8
Mama, I'm Alive Mama, ich lebe
Konrad Wolf
Winner
Interfilm Award - Special Mention / Forum of New Cinema
Ich bitte um's Wort Ich bitte um's Wort
Winner
Mädchen in Wittstock Mädchen in Wittstock
Volker Koepp
Winner
Interfilm Grand Prix
Padre Padrone 7.3
Padre Padrone Padre padrone
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more