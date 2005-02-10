Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 2005

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 2005

Site Berlinale Palast, Berlin, Germany
Date 10 February 2005 - 20 February 2005
Golden Berlin Bear / Best Short film
Milk Milk
Piter Maki Barns
Winner
All nominees
Gigolo Gigolo
Bastian Schweitzer
Child in Time Child in Time
Maja Weiss
Killing the Afternoon Killing the Afternoon
Margaret Corkery
Certification Spravka
Kira Muratova
The Intervention The Intervention
Jay Duplass
Jam Session Jam Session
Izabela Plucinska
Don Quixote in Jerusalem Don Kishot be'Yerushalaim
Dani Rosenberg
Golden Berlin Bear
U-Carmen eKhayelitsha 5.1
U-Carmen eKhayelitsha U-Carmen e-Khayelitsha
Mark Dornford-May
Winner
All nominees
Peacock Kong que
Gu Changwei
The Beat That My Heart Skipped 6.9
The Beat That My Heart Skipped De battre mon coeur s est arrete
Jacques Audiard
Paradise Now 7.4
Paradise Now
Hany Abu-Assad
Accused Anklaget
Jacob Thuesen
Asylum 6.4
Asylum
David Mackenzie
The Hidden Blade 6.7
The Hidden Blade Kakushi-ken: oni no tsume
Yôji Yamada
Some Kind of Blue Les mots bleus
Alain Corneau
In Good Company 6.3
In Good Company In good company
Paul Weitz
SOMETIMES IN APRIL 7.8
SOMETIMES IN APRIL
Raoul Peck
The Wayward Cloud 5.4
The Wayward Cloud Tian bian yi duo yun
Tsai Ming-liang
One Day in Europe 6.2
One Day in Europe
Hannes Shter
Changing Times Les temps qui changent
André Téchiné
The Last Mitterrand Le promeneur du Champ de Mars
Robert Guédiguian
Thumbsucker 6.8
Thumbsucker
Mike Mills
The Life Aquatic with Steve Zissou 6.8
The Life Aquatic with Steve Zissou
Wes Anderson
Ghosts 6.5
Ghosts Gespenster
Christian Petzold
The Sun 6.9
The Sun Solntse
Alexander Sokurov
Sophie Scholl 7.6
Sophie Scholl Sophie Scholl - Die letzten Tage
Marc Rothemund
Smalltown, Italy Provincia meccanica
Stefano Mordini
Man to Man Man to Man
Régis Wargnier
Fateless Sorstalanság
Layosh Koltai
Silver Berlin Bear / Best Actor
Lou Taylor Pucci
Thumbsucker
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Julia Jentsch
Julia Jentsch
Sophie Scholl
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Marc Rothemund
Marc Rothemund
Sophie Scholl
Winner
Silver Berlin Bear / Best Film Music
The Beat That My Heart Skipped 6.9
The Beat That My Heart Skipped De battre mon coeur s est arrete
Alexandre Desplat
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
The Intervention The Intervention
Jay Duplass
Winner
Jam Session Jam Session
Izabela Plucinska
Winner
Silver Berlin Bear / Jury Grand Prix
Peacock Kong que
Gu Changwei
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
The Wayward Cloud 5.4
The Wayward Cloud Tian bian yi duo yun
Tsai Ming-liang
Winner
Alfred Bauer Award
The Wayward Cloud 5.4
The Wayward Cloud Tian bian yi duo yun
Tsai Ming-liang
Winner
Blue Angel
Paradise Now 7.4
Paradise Now
Hany Abu-Assad
Winner
C.I.C.A.E. Award / Forum of New Cinema
Odessa... Odessa! Odessa... Odessa!
Michale Boganim
Winner
C.I.C.A.E. Award / Panorama
Ultranova Ultranova
Bouli Lanners
Winner
Caligari Film Award
Oxhide Niu pi
Jiayin Liu
Winner
Crystal Bear / 14plus: Best Feature Film
Innocent Voices Voces inocentes
Luis Mandoki
Winner
Crystal Bear / Best Feature Film
Bluebird Bluebird
Mijke de Jong
Winner
All nominees
Fjorton suger Fjorton suger
Filippa Freijd, Emil Larsson, Henrik Norrthon, Martin Jern
Fjorton suger Fjorton suger
Filippa Freijd, Emil Larsson, Henrik Norrthon, Martin Jern
Crystal Bear / Best Short Film
The Djarn Djarns The Djarn Djarns
Wayne Blair
Winner
Crystal Bear - Special Mention / 14plus: Best Feature Film
Turtles Can Fly Lakposhtha parvaz mikonand
Bahman Ghobadi
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Feature Film
The Italian 7.2
The Italian
Andrey Kravchuk
Winner
The Color of Milk Ikke naken
Torun Lian
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Short Film
Does God Play Football Does God Play Football
Michael A. Walker
Winner
Wind Vent
Erik van Schaaik
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Award / Best Short Film
Little Pig Is Flying Lilla grisen flyger
Alicja Jaworski
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Feature Film
The Color of Milk Ikke naken
Torun Lian
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Short Film
The Little Things The Little Things
Reina Webster
Winner
Skeleton Woman Skeleton Woman
Edith Pieperhoff
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix / Best Feature Film
The Italian 7.2
The Italian
Andrey Kravchuk
Winner
Don Quixote Award
Der irrationale Rest Der irrationale Rest
Thorsten Trimpop
Winner
Don Quixote Award - Special Mention
Kekexili: Mountain Patrol 7.0
Kekexili: Mountain Patrol Kekexili: Mountain Patrol / Ke Ke Xi Li
Lu Chuan
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Wayward Cloud 5.4
The Wayward Cloud Tian bian yi duo yun
Tsai Ming-liang
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Oxhide Niu pi
Jiayin Liu
Winner
FIPRESCI Prize / Panorama
Massacre Massaker
Nina Menkes, Monika Borgmann, Hermann Theissen, Lokman Slim
Winner
Manfred Salzgeber Award
Gamblers 5.4
Gamblers Les Mauvais Joueurs
Frederik Balekdzhan
Winner
Netpac Award
This Charming Girl Yeoja, Jeong-hye
Yoon-ki Lee For its subtle and precise cinematic portrayal of a young woman caught up in the midst of personal traumas and the present realities of her existence.
Winner
New York Film Academy Scholarship Award
Zgvis donidan... Zgvis donidan...
George Ovashvili
Winner
Panorama Audience Award / Best Short Film
Hi Maya Hoi Maya
Claudia Lorenz
Winner
Panorama Audience Award
Live and Become Va, vis et deviens
Radu Mihăileanu
Winner
Peace Film Award
Turtles Can Fly Lakposhtha parvaz mikonand
Bahman Ghobadi
Winner
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Hi Maya Hoi Maya
Claudia Lorenz
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Sophie Scholl 7.6
Sophie Scholl Sophie Scholl - Die letzten Tage
Marc Rothemund
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
On the Objection Front Ratziti Lihiyot Gibor
Shiri Tsur
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Panorama
Live and Become Va, vis et deviens
Radu Mihăileanu
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Asylum 6.4
Asylum
David Mackenzie
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Paradise Now 7.4
Paradise Now
Hany Abu-Assad
Winner
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
Shin Sung-Il is Lost Shin Sung-il-eui hangbang-bulmyung
Jane Shin
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Transamerica 7.7
Transamerica
Duncan Tucker
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Katzenball Katzenball
Veronika Minder
Winner
All nominees
Inside Deep Throat 6.3
Inside Deep Throat
Fenton Bailey, Randy Barbato
Inside Deep Throat 6.3
Inside Deep Throat
Fenton Bailey, Randy Barbato
Teddy / Best Feature Film
A Year Without Love Un año sin amor
Anahí Berneri
Winner
All nominees
Kinsey 6.5
Kinsey
William «Bill» Condon
My Summer of Love 6.3
My Summer of Love
Pawel Pawlikowski
Teddy / Best Short
All nominees
Transient Transient
Teddy / Best Short Film
The Intervention The Intervention
Jay Duplass
Winner
All nominees
Sissy-Boy Slap-Party Sissy-Boy Slap-Party
Guy Maddin
Wolfgang Staudte Award
Before the Flood Yan mo
Yu Yan, Yifan Li
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Fernando Fernan Gomez
Winner
Im Kvon Tek
Winner
Berlinale Camera
Helene Schwarz
To the long-time secretary of dffb.
Winner
Katrin Sass
Winner
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
Winner
Panorama Short Film Award - Special Mention
Sara Jeanne Sara Jeanne
Lee Yeong-ran For her acting.
Winner
Bikini Bikini
Lasse Persson
Winner
Panorama Short Film Award
Green Bush Green Bush
Warwick Thornton
Winner
Berlin Today Award
Alright Love Alright Love
Samuli Valkama
Winner
DIALOGUE en Perspective
Netto Netto
Robert Thalheim
Winner
DIALOGUE en Perspective - Special Mention
Dancing with Myself Dancing with Myself
Judith Keil, Antje Kruska
Winner
Score Competition
Silver Berlin Bear - Honorable Mention / Best Short Film
Don Quixote in Jerusalem Don Kishot be'Yerushalaim
Dani Rosenberg
Winner
Talent Movie of the Week
Cataract Cataract
Sainath Choudhury
Winner
Amnesty International Film Prize
Paradise Now 7.4
Paradise Now
Hany Abu-Assad
Winner
C.I.C.A.E. Award - Honorable Mention
Berlin Stories Stadt als Beute
Esther Gronenborn, Irene von Alberti, Miriam Dehne
Winner
Berlin Stories Stadt als Beute
Esther Gronenborn, Irene von Alberti, Miriam Dehne
Winner
Starlit High Noon Mahiru no hoshizora
Yosuke Nakagawa
Winner
Femina-Film-Prize
Willenbrock Willenbrock
Sabine Greunig For the costume design.
Winner
Label Europa Cinemas
Côte d'Azur Crustacés & coquillages
Olivier Ducastel, Jacques Martineau Tied with Va, vis et deviens (2005).
Winner
Live and Become Va, vis et deviens
Radu Mihăileanu Tied with Crustacés & coquillages (2005)
Winner
Panorama Special Jury Short Film Award
Tama Tu Tama tu
Taika Waititi
Winner
Special Mention of the Generation 14plus International Jury / Best Short Film
All nominees
Pilala Pilala
Theo Papadoulakis
EFP Shooting Star
Marisa Cruz
Portugal.
Winner
Kari-Pekka Toivonen
Finland.
Winner
Monic Hendrickx
The Netherlands.
Winner
Alexia Kaltsiki
Greece.
Winner
Aleksandra Balmazovič
Slovenia.
Winner
Trond Espen Seim
Norway.
Winner
Frida Hallgren
Sweden.
Winner
Dorka Gryllus
Hungary.
Winner
Unax Ugalde
Spain.
Winner
Mark O'Halloran
Mark O'Halloran
Ireland.
Winner
Álfrún Örnólfsdóttir
Iceland.
Winner
Sascha Ley
Luxemburg.
Winner
Jakob Cedergren
Denmark.
Winner
Max Riemelt
Max Riemelt
Germany.
Winner
Giorgio Pasotti
Giorgio Pasotti
Italy.
Winner
Marie Vinck
Belgium.
Winner
Archie Panjabi
Archie Panjabi
United Kingdom.
Winner
Franziska Weisz
Austria.
Winner
Jan Budař
Czech Republic.
Winner
Sara Forestier
Sara Forestier
France.
Winner
Johanna Bantzer
Switzerland.
Winner
