Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1974

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1974

Site West Berlin, Germany
Date 21 June 1974 - 2 July 1974
Golden Berlin Bear
The Apprenticeship of Duddy Kravitz The Apprenticeship of Duddy Kravitz
Ted Kotcheff
Winner
All nominees
The Amlash Enchanted Forest Ha'Ya'ar Ha-Kasum
Shlomo Suriano
Zeami Zeami
Susumu Harada
Rebellion in Patagonia La Patagonia rebelde
Héctor Olivera
A Handful of Love En handfull kärlek
Vilgot Sjöman
Sagarana: The Duel Sagarana, o Duelo
Paulo Thiago
Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs
Stuart Cooper
Acting Hamlet in the Village of Mrdusa Donja Predstava 'Hamleta' u Mrdusi Donjoj
Krsto Papić
Rise, Fair Sun Asayake no uta
Kei Kumai
Charley-One-Eye Charley-One-Eye
Don Chaffey
Black Thursday Les guichets du Louvre
Michel Mitrani
There Is No 13 There Is No 13
William Sachs
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Bertrand Tavernier
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Two Two
Charles Trieschmann
The Conscript De loteling
Roland Verhavert
Still Life 7.8
Still Life Tabiate bijan
Sohrab Shahid-Saless
Effi Briest 6.9
Effi Briest Fontane Effi Briest
Rayner Verner Fassbinder
Ankur Ankur
Shyam Benegal
Bobby's War Bobbys krig
Arnljot Berg
The Pelican Le pélican
Gérard Blain
The Love of Captain Brando El amor del capitán Brando
Jaime de Armiñán
In the Name of the People Im Namen des Volkes
Ottokar Runze
The Earth Is a Sinful Song 6.9
The Earth Is a Sinful Song Maa on syntinen laulu
Rauni Molberg
Golden Berlin Bear / Short Film
The Concert The Concert
Claude Chagrin
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
Straf Straf
Olga Madsen
Winner
Sea Creatures Sea Creatures
Robin Lehman
Winner
Silver Berlin Bear
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Winner
Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs
Stuart Cooper
Winner
Still Life 7.8
Still Life Tabiate bijan
Sohrab Shahid-Saless
Winner
Rebellion in Patagonia La Patagonia rebelde
Héctor Olivera
Winner
In the Name of the People Im Namen des Volkes
Ottokar Runze
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Bertrand Tavernier
Winner
FIPRESCI Prize
Still Life 7.8
Still Life Tabiate bijan
Sohrab Shahid-Saless
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
The Love of Captain Brando El amor del capitán Brando
Jaime de Armiñán
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Pantelis Voulgaris Also to the whole greek program of the festival.
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award
Still Life 7.8
Still Life Tabiate bijan
Sohrab Shahid-Saless
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Die letzten Heimposamenter Die letzten Heimposamenter
Yves Yersin
Winner
My Childhood My Childhood
Bill Douglas
Winner
My Ain Folk My Ain Folk
Bill Douglas
Winner
OCIC Award - Recommendation / Competition
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Winner
Still Life 7.8
Still Life Tabiate bijan
Sohrab Shahid-Saless
Winner
OCIC Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Die letzten Heimposamenter Die letzten Heimposamenter
Yves Yersin
Winner
One Man's War Yhden miehen sota
Risto Jarva
Winner
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Pantelis Voulgaris
Winner
My Childhood My Childhood
Bill Douglas
Winner
C.I.D.A.L.C. Ghandi Award
Man anam keh Man anam keh
Ali Akbar Sadeghi
Winner
Interfilm Award / Competition
Effi Briest 6.9
Effi Briest Fontane Effi Briest
Rayner Verner Fassbinder
Winner
Interfilm Award / Forum of New Cinema
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Pantelis Voulgaris
Winner
A Simple Event Yek Etefagh sadeh
Sohrab Shahid-Saless
Winner
OCIC Award / Competition
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Bertrand Tavernier
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
A Simple Event Yek Etefagh sadeh
Sohrab Shahid-Saless
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
The Conscript De loteling
Roland Verhavert
Winner
Jury Award / Best Actor
Rajesh Khanna
Roti
Winner
