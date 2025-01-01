Menu
Berlin International Film Festival 1958

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1958

Site West Berlin, Germany
Date 27 June 1958 - 8 July 1958
Golden Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary/Cultural Film
Perri Perri
Paul Kenworthy, Ralph Wright
Winner
Perri Perri
Paul Kenworthy, Ralph Wright
Winner
All nominees
The Devil's Pass La passe du diable
Pierre Schoendoerffer, Jacques Dupont
Dream Road of the World Traumstraße der Welt
Hans Domnick
Trans-Canada Summer Trans-Canada Summer
Jack Olsen
Golden Berlin Bear / Best Short Documentary/Cultural Film
La lunga raccolta La lunga raccolta
Lionetto Fabbri
Winner
Golden Berlin Bear
Wild Strawberries 7.7
Wild Strawberries Wild Strawberries / Smultronstallet
Ingmar Bergman
Winner
Watch trailer
All nominees
Der 10. Mai Der 10. Mai
Franz Schnyder
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Ash Wednesday Miércoles de ceniza
Roberto Galvadon
Ut av mørket Ut av mørket
Alex Brinchmann, Arild Brinchmann
Strange Gods Los dioses ajenos
Román Viñoly Barreto
The Defiant Ones 7.6
The Defiant Ones
Stanley Kramer
Miriam Miriam
William Markus
Jun'ai monogatari Jun'ai monogatari
Tadashi Imai
A Time to Love and a Time to Die A Time to Love and a Time to Die
Douglas Sirk
Cairo Station Bab el-Hadid
Yussef Shahin
Wild Is the Wind Wild Is the Wind
George Cukor
A Party in Hell Shab-neshini dar jahannam
Samuel Khachikian, Mushegh Sarvari
The Witch Beneath the Sea Tumulto de Paixões
Zygmunt Sulistrowski
The Girls Are Willing Guld og grønne skove
Gebriel Aksel
Ut av mørket Ut av mørket
Alex Brinchmann, Arild Brinchmann
Mädchen in Uniform 7.0
Mädchen in Uniform
Geza fon Radvani
¡Viva lo imposible! ¡Viva lo imposible!
Rafael Gil
The Law Is the Law 7.4
The Law Is the Law La legge è legge
Christian-Jaque
El puño del amo Una cita de amor
Emilio Fernández
Fast and Sexy Anna di Brooklyn
Carlo Lastricati
Ice Cold in Alex Ice Cold in Alex
Dzh. Li Tompson
The Temptress and the Monk Byakuya no yôjo
Eisuke Takizawa
The Outlaws Oi paranomoi
Nikos Koundouros
It Happened in Broad Daylight 7.8
It Happened in Broad Daylight Es geschah am hellichten Tag
Ladislao Vajda
Silver Berlin Bear / Best Actor
Sidney Poitier
Sidney Poitier
The Defiant Ones
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Anna Magnani
Wild Is the Wind
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Tadashi Imai
Jun'ai monogatari
Winner
Silver Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary/Cultural Film
Dream Road of the World Traumstraße der Welt
Hans Domnick
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize: Short Documentary/Cultural Film
Königin im Frauenreich Königin im Frauenreich
Hans Zickendraht
Winner
Glass Glas
Bert Haanstra
Winner
FIPRESCI Prize
Wild Strawberries 7.7
Wild Strawberries Wild Strawberries / Smultronstallet
Victor Sjöström For the body of his works and his performance in the movie.
Winner
Watch trailer
Ice Cold in Alex Ice Cold in Alex
Dzh. Li Tompson
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Jaguar Jaguar
Sean Graham
Winner
OCIC Award
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Winner
Prize of the Senator for People's Education
The Devil's Pass La passe du diable
Pierre Schoendoerffer, Jacques Dupont
Winner
