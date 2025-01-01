Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1982

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1982

Site West Berlin, Germany
Date 12 February 1982 - 23 February 1982
Golden Berlin Bear / Best Short film
Loutka, prítel cloveka Loutka, prítel cloveka
Ivan Renc
Winner
Golden Berlin Bear
Veronika Voss 7.8
Veronika Voss Sehnsucht der veronika voss
Rayner Verner Fassbinder
Winner
All nominees
Requiem Requiem
Zoltán Fábri
Farewell to the Land Saraba itoshiki daichi
Mitsuo Yanagimachi
An Unsuitable Job for a Woman An Unsuitable Job for a Woman
Christopher Petit
The Girl with the Red Hair Het meisje met het rode haar
Ben Ferbong
Longing for Home Xiang qing
Bingliu Hu, Jin Wang
Romance with Amelie Romanze mit Amelie
Ulrich Thein
Absence of Malice 6.9
Absence of Malice
Sydney Pollack
Willful Murder Nihon no atsui hibi bôsatsu: Shimoyama jiken
Kei Kumai
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Hans Alfredson
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
The Killing of Angel Street The Killing of Angel Street
Donald Crombie
Repeat Dive Tzlila Chozeret
Shimon Dotan
Beirut the Encounter Beyroutou el lika
Borhane Alaouié
Bürgschaft für ein Jahr Bürgschaft für ein Jahr
Herrmann Zschoche
Il marchese del Grillo Il marchese del Grillo
Mario Monicelli
L'amour des femmes L'amour des femmes
Michel Soutter
Kraftprobe Kraftprobe
Heidi Genée
Eine deutsche Revolution Eine deutsche Revolution
Helmut Herbst
Strange Affair Une étrange affaire
Pierre Granier-Deferre
Muzhiki!.. 7.8
Muzhiki!.. Muzhiki!
Iskra Babich
Silver Berlin Bear / Best Actor
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
The Simple-Minded Murderer Together with Michel Piccoli for Une étrange affaire (1981)
Winner
Michel Piccoli
Michel Piccoli
Strange Affair Together with Stellan Skarsgård for Den enfaldige mördaren (1982)
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Katrin Sass
Bürgschaft für ein Jahr
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Mario Monicelli
Il marchese del Grillo
Winner
Silver Berlin Bear / Best Screenplay of a Short Film
Three Monks San ge he shang
Lei Bao
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Requiem Requiem
Zoltán Fábri
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski For the most ingenious contribution to the festival.
Winner
C.I.C.A.E. Award
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Winner
FIPRESCI Prize
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Marta Rodríguez, Jorge Silva Tied with Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts (1981) (documentary).
Winner
Paths of Life Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts
Winfried Junge Tied with _Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981)_ (documentary).
Winner
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Marta Rodríguez, Jorge Silva Tied with Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts (1981) (documentary).
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Pastorale 7.2
Pastorale Pastorali
Otar Iosseliani
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Absence of Malice 6.9
Absence of Malice
Sydney Pollack
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
James Stewart
James Stewart
Winner
C.I.D.A.L.C. Award - Honorable Mention
Le ravissement de Frank N. Stein Le ravissement de Frank N. Stein
Georges Schwizgebel
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Strange Affair Une étrange affaire
Pierre Granier-Deferre
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
'E' 'E'
Bretislav Pojar
Winner
Paths of Life Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts
Winfried Junge
Winner
OCIC Award - Honorable Mention / Forum of New Cinema
Pastorale 7.2
Pastorale Pastorali
Winner
Honorable Mention
The Killing of Angel Street The Killing of Angel Street
Donald Crombie
Winner
Muzhiki!.. 7.8
Muzhiki!.. Muzhiki!
Iskra Babich
Winner
Absence of Malice 6.9
Absence of Malice
Sydney Pollack
Winner
OCIC Award / Competition
Bürgschaft für ein Jahr Bürgschaft für ein Jahr
Herrmann Zschoche
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Hans Alfredson
Winner
UNICEF Award
Rubber Tarzan Gummi-Tarzan
Søren Kragh-Jacobsen
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention
The Old Bear Hunter Matagi
Toshio Gotô
Winner
Bananen-Paul Bananen-Paul
Richard Claus
Winner
Interfilm Award - Special Recommendation / Competition
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Winner
OCIC Award - Special Recommendation / Competition
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Hans Alfredson
Winner
