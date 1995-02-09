Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1995

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1995

Site Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Date 9 February 1995 - 20 February 1995
Golden Berlin Bear / Best Short film
My Baby Left Me My Baby Left Me
Milorad Krstic
Winner
Repete Repete
Michaela Pavlátová
Winner
All nominees
100 Jahre Kino 100 Jahre Kino
Heinrich Sabl
Solina Solina
Jacco Groen
Adam's Dream El sueño de Adán
Mercedes Gaspar
Do Nothing Til You Hear from Me Do Nothing Til You Hear from Me
Jonas Dahlbeck, Pernilla Hindsefelt
Dada Dada
Piet Kroon
Die Topsau Die Topsau
Angela Holtschmidt
Das Loch Das Loch
Matthias Heise
Cojones Cojones
Peter Brauneis
Golden Berlin Bear / Competition
All nominees
Summer Snow Nu ren si shi
Ann Hui
Golden Berlin Bear
Fresh Bait 6.7
Fresh Bait L'appât
Bertrand Tavernier
Winner
All nominees
Silent Fall Silent Fall
Bruce Beresford
Midaq Alley El callejón de los milagros
Jorge Fons
Sh'hur 6.8
Sh'hur Sh'Chur
Shmuel Hasfari
Smoke 7.4
Smoke
Wayne Wang
Butterfly Kiss Butterfly Kiss
Michael Winterbottom
Pesa dlya passazhira Pesa dlya passazhira
Vadim Abdrashitov
Before Sunrise 8.1
Before Sunrise
Richard Linklater
When Night Is Falling When Night Is Falling
Patricia Rozema
The Blue Villa Un bruit qui rend fou
Dimitri de Clercq, Alain Robbe-Grillet
Cross My Heart and Hope to Die Ti kniver i hjertet
Marius Holst
Red Rose White Rose Hong mei gui bai mei gui
Stanley Kwan
Nobody's Fool 7.7
Nobody's Fool Nobody`s Fool
Robert Benton
One Hundred and One Nights 6.4
One Hundred and One Nights Les cent et une nuits de Simon Cinéma
Agnès Varda
Gui tu Gui tu
Pun-Hei Leung
Hades Hades
Herbert Achternbusch
The Addiction 6.4
The Addiction
Abel Ferrara
El rey del río El rey del río
Manuel Gutiérrez Aragón
Moon Shadow Colpo di luna
Alberto Simone
Blush Hong fen
Shaohong Li
The Taebaek Mountains Taebaeksanmaek
Im Kvon Tek
Transatlantis Transatlantis
Christian Wagner
Silver Berlin Bear / Best Actor
Paul Newman
Paul Newman
Nobody's Fool
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Josephine Siao
Summer Snow
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Richard Linklater
Richard Linklater
Before Sunrise
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Blush Hong fen
Shaohong Li To the whole team for visual shaping.
Winner
Pesa dlya passazhira Pesa dlya passazhira
Vadim Abdrashitov For the stylistic and thematic speciality.
Winner
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Smoke 7.4
Smoke
Harvey Keitel, Wayne Wang Also for the acting performance of Harvey Keitel.
Winner
Blue Angel
Cross My Heart and Hope to Die Ti kniver i hjertet
Marius Holst
Winner
Caligari Film Award
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Winner
Madagascar Madagascar
Fernando Pérez
Winner
Panorama Audience Award / Panorama
All nominees
Wigstock: The Movie Wigstock: The Movie
Berri Shils
Panorama Award of the New York Film Academy
Alice and the Aurifactor Alice und der Aurifactor
Jörg Fockele
Winner
Peace Film Award
Drei Frauen aus Poddembice Drei Frauen aus Poddembice
Hans-Dieter Grabe
Winner
Er nannte sich Hohenstein Er nannte sich Hohenstein
Hans-Dieter Grabe
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Summer Snow Nu ren si shi
Ann Hui
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
Russian Symphony 6.4
Russian Symphony
Konstantin Lopushanskiy
Winner
Moving the Mountain Moving the Mountain
Michael Apted
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Winner
Teddy / Best Feature Film
Marble Ass Dupe od mramora
Zelimir Zilnik
Winner
Priest Priest
Antoniya Berd
Winner
The Last Supper The Last Supper
Cynthia Roberts
Winner
Teddy / Best Short Film
Trevor Trevor
Peggy Rajski
Winner
Wolfgang Staudte Award
Double Happiness Double Happiness
Mina Shum
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlinale Camera
Eleanor Keaton
Winner
Special Mention
Midaq Alley El callejón de los milagros
For the exceptional narrative quality.
Winner
Moon Shadow Colpo di luna
For the acting performance of the supporting cast.
Winner
Sh'hur 6.8
Sh'hur Sh'Chur
Shmuel Hasfari For the special mix of reality and magic.
Winner
Children's Film Festival: Award of the Senator for Women, Youth and Family / Best Film
Flight of the Albatross Der Flug des Albatros
Werner Meyer
Winner
Year
Nominations

