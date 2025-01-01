Menu
Berlin International Film Festival 1956

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1956

Site West Berlin, Germany
Date 22 June 1956 - 3 July 1956
Golden Berlin Bear / Audience Poll
Before Sundown Vor Sonnenuntergang
Gottfried Reinhardt
Winner
Golden Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary
Bambuti Kein Platz für wilde Tiere
Bernhard Grzimek, Michael Grzimek
Winner
Golden Berlin Bear / Best Short Documentary/Cultural Film
Paris la nuit Paris la nuit
Jacques Baratier, Jean Valère
Winner
Golden Berlin Bear / International Jury
Invitation to the Dance Invitation to the Dance
Gene Kelly
Winner
Silver Berlin Bear / Audience Poll
Uncle Hyacynth Mi tío Jacinto
Ladislao Vajda
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actor
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Trapeze
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Elza Martinelli
Donatella
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Robert Aldrich
Autumn Leaves
Winner
Silver Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary
The African Lion The African Lion
James Algar
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Documentary/Cultural Film
Rythmetic Rythmetic
Norman McLaren
Winner
Silver Berlin Bear / Honorary Prize
The Third Key The Long Arm
Charlz Frend
Winner
La Sorcière 6.6
La Sorcière La sorcière
André Michel
Winner
Silver Berlin Bear / Honorary Prize: Short Documentary/Cultural Film
Spring Comes to Kashmir Spring Comes to Kashmir
Winner
Hitit günesi Hitit günesi
Winner
Silver Berlin Bear / International Prize
Richard III 7.1
Richard III
Laurence Olivier
Winner
Honorable Mention / Best Short Documentary/Cultural Film
The Long Journey The Long Journey
Winner
...erwachsen sein dagegen sehr ...erwachsen sein dagegen sehr
Wolf Hart
Winner
Le sabotier du Val de Loire Le sabotier du Val de Loire
Jacques Demy
Winner
Honorable Mention
Madame White Snake Byaku fujin no yôren
Shirô Toyoda For the use of color.
Winner
Scandal in Sorrento Pane, amore e.....
Dino Risi For the best humouristical film.
Winner
The Road of Life El camino de la vida
Alfonso Corona Blake For the best direction.
Winner
OCIC Award
The Unknown Soldier Tuntematon sotilas
Edvin Laine
Winner
OCIC Award - Special Mention
The Road of Life El camino de la vida
Alfonso Corona Blake
Winner
Bronze Berlin Bear / Audience Poll
Trapeze 6.8
Trapeze
Carol Reed
Winner
Grand Bronze Plaque
Zauber der Natur Zauber der Natur
Richard Mostler
Winner
Grand Golden Plaque
Grand Silver Plaque
Small Bronze Plaque
Les très riches heures de l'Afrique romaine Les très riches heures de l'Afrique romaine
Jean Lehérissey
Winner
Small Golden Plaque
Men Against the Arctic Men Against the Arctic
Winston Hibler
Winner
Small Silver Plaque
Ernst Reuter Ernst Reuter
Wolfgang Kiepenheuer
Winner
