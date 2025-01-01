Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1971

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1971

Site West Berlin, Germany
Date 25 June 1971 - 6 July 1971
Golden Berlin Bear / Best Short film
1501 1/2 1501 1/2
Paul B. Price
Winner
Golden Berlin Bear
The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei Finzi Contini
Vittorio De Sica
Winner
All nominees
To Love Again Ai futatabi
Kon Ichikawa
The Decameron 7.0
The Decameron
Pier Paolo Pasolini
Re: Lone Ang.: Lone
Franz Ernst
Bless the Beasts and Children 6.8
Bless the Beasts and Children Bless The Beasts And Children
Stanley Kramer
Four Nights of a Dreamer 7.3
Four Nights of a Dreamer Quatre nuits d'un rêveur
Robert Bresson
Whity Whity
Rayner Verner Fassbinder
Jaider, der einsame Jäger Jaider, der einsame Jäger
Volker Vogeler
How Tasty Was My Little Frenchman Como Era Gostoso o Meu Francês
Nelson Pereira dos Santos
Blushing Charlie Lyckliga skitar
Vilgot Sjöman
The Hero Bloomfield
Richard Harris
Appointment in Bray Rendez-vous à Bray
André Delvaux
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
Dulcima Dulcima
Frank Nesbitt
Love Is War Love Is War
Ragnar Lasse Henriksen
He Who Loves in a Glass House Wer im Glashaus liebt...
Michael Verhoeven
Die ersten Tage Die ersten Tage
Herbert Holba
Le Chat 7.6
Le Chat Chat, Le
Pierre Granier-Deferre
Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa
Marcello Fondato
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Silver Berlin Bear / Animation Film
Die Ordnung Die Ordnung
Bohumil Stepan, Boris von Borresholm
Winner
Die Ordnung Die Ordnung
Bohumil Stepan, Boris von Borresholm
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actor
Jean Gabin
Jean Gabin
Le Chat
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Simone Signoret
Simone Signoret
Le Chat Tied with Shirley MacLaine for Desperate Characters (1971).
Winner
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Desperate Characters Tied with Simone Signoret for Le chat (1971).
Winner
Silver Berlin Bear / Best Cinematography
Love Is War Love Is War
Ragnar Lasse Henriksen
Winner
Silver Berlin Bear / Best Script
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
In continuo In continuo
Vlatko Gilic
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
The Decameron 7.0
The Decameron
Pier Paolo Pasolini
Winner
FIPRESCI Prize
FIPRESCI Prize - Special Mention
Reconstruction Anaparastasi
Theo Angelopoulos
Winner
Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación
Jorge Cedrón, Octavio Getino, Nemesio Juárez, Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos, Fernando E. Solanas, Eliseo Subiela, Enrique Juárez, Jorge Martín, Pablo Szir
Winner
Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación
Jorge Cedrón, Octavio Getino, Nemesio Juárez, Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos, Fernando E. Solanas, Eliseo Subiela, Enrique Juárez, Jorge Martín, Pablo Szir
Winner
W.R.: Mysteries of the Organism 6.8
W.R.: Mysteries of the Organism W.R. - Misterije organizma
Dušan Makavejev
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award
The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei Finzi Contini
Vittorio De Sica
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Competition
Bless the Beasts and Children 6.8
Bless the Beasts and Children Bless The Beasts And Children
Stanley Kramer
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
The Big Mess 5.6
The Big Mess Große Verhau, Der
Aleksandr Klyuge
Winner
Geschichten vom Kübelkind Geschichten vom Kübelkind
Edgar Reitz, Ula Stöckl
Winner
Geschichten vom Kübelkind Geschichten vom Kübelkind
Edgar Reitz, Ula Stöckl
Winner
Chicago 70 Chicago 70
Kerry Feltham
Winner
W.R.: Mysteries of the Organism 6.8
W.R.: Mysteries of the Organism W.R. - Misterije organizma
Dušan Makavejev
Winner
OCIC Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Tropici Tropici
Gianni Amico
Winner
Bananera libertad Bananera libertad
Peter von Gunten
Winner
Ramparts of Clay Remparts d'argile
Jean-Louis Bertuccelli
Winner
The Salamander 6.7
The Salamander Salamandre, La
Alain Tanner
Winner
IWG Golden Plaque
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
Winner
Interfilm Award / Competition
Blushing Charlie Lyckliga skitar
Vilgot Sjöman
Winner
Interfilm Award / Forum of New Cinema
Bananera libertad Bananera libertad
Peter von Gunten Tied with _Remparts d'argile (1968)_ and The Woman's Film (1971).
Winner
The Woman's Film The Woman's Film
Judy Smith, Louise Alaimo, Ellen Sorren Tied with _Remparts d'argile (1968)_ and Bananera libertad (1971).
Winner
Ramparts of Clay Remparts d'argile
Jean-Louis Bertuccelli Tied with Bananera libertad (1971) and The Woman's Film (1971).
Winner
The Woman's Film The Woman's Film
Judy Smith, Louise Alaimo, Ellen Sorren Tied with _Remparts d'argile (1968)_ and Bananera libertad (1971).
Winner
OCIC Award / Competition
Bless the Beasts and Children 6.8
Bless the Beasts and Children Bless The Beasts And Children
Stanley Kramer Tied with Quatre nuits d'un rêveur (1971).
Winner
Four Nights of a Dreamer 7.3
Four Nights of a Dreamer Quatre nuits d'un rêveur
Robert Bresson Tied with Bless the Beasts & Children (1971).
Winner
UNICRIT Award
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
Winner
Special Recognition / Documentary
Re: Lone Ang.: Lone
Franz Ernst
Winner
Interfilm Grand Prix
UNICRIT Statuette
Busby Berkeley
Winner
