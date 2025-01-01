Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1985

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1985

Site West Berlin, Germany
Date 15 February 1985 - 26 February 1985
Golden Berlin Bear / Best Short film
From the Reports of Security Guards & Patrol Services Part 1 Nr. 1 - Aus Berichten der Wach- und Patrouillendienste
Helke Sander
Winner
Golden Berlin Bear
Wetherby Wetherby
Devid Hea Tied with Die Frau und der Fremde (1985).
Winner
The Woman and the Stranger Die Frau und der Fremde
Rainer Simon Tied with Wetherby (1985).
Winner
All nominees
The Children Les enfants
Marguerite Duras, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
The Children Les enfants
Ronja Robbersdaughter 6.4
Ronja Robbersdaughter
Tage Danielsson
The Blazing Sun Ttaengbyeot
Ha Myeong-jung
After Darkness After Darkness
Sergio Guerraz, Dominique Othenin-Girard
The Practice of Love Die Praxis der Liebe
Valie Export
Heartbreakers Heartbreakers
Bobby Roth
Mrs. Soffel Mrs. Soffel
Gillian Armstrong
Loafing and Camouflage Loufa kai parallagi
Nicos Perakis
Potomok belogo barsa Potomok belogo barsa
Tolomush Okeyev
Death in a French Garden Péril en la demeure
Michel Deville
Nineteen Nineteen Nineteen Nineteen
Hugh Brody
Wrong World Wrong World
Ian Pringle
The Sicilian Connection Pizza Connection
Damiano Damiani
The Seburi Story Seburi monogatari
Sadao Nakajima
Stico Stico
Jaime de Armiñán
Noc smaragdového mesíce Noc smaragdového mesíce
Václav Matejka
Morenga Morenga
Egon Günther
The Death of the White Stallion Der Tod des weißen Pferdes
Christian Ziewer
Hail Mary Je vous salue, Marie
Jean-Luc Godard
Pehlivan Pehlivan
Zeki Ökten
Places in the Heart 7.4
Places in the Heart
Robert Benton
6.3
Flowers of Reverie Szirmok, viragok, koszoruk
Laslo Lugoshshi
Count to Ten Contar hasta diez
Oscar Barney Finn
Silver Berlin Bear / Best Actor
Fernando Fernan Gomez
Stico
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Jo Kennedy
Wrong World
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Robert Benton
Robert Benton
Places in the Heart
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Paradise Paradise
Ishu Patel
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Potomok belogo barsa Potomok belogo barsa
Tolomush Okeyev For the artistic shaping of the movie.
Winner
Silver Berlin Bear
Ronja Robbersdaughter 6.4
Ronja Robbersdaughter
Tage Danielsson For a movie of extraordinary fantasy.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
6.3
Flowers of Reverie Szirmok, viragok, koszoruk
Laslo Lugoshshi
Winner
C.I.C.A.E. Award
The Children Les enfants
Marguerite Duras, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine Tied with Wetherby (1985).
Winner
Winner
C.I.C.A.E. Award / Competition
Wetherby Wetherby
Devid Hea Tied with _Les enfants_(1985)
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Tokyo Trial Tôkyô saiban
Masaki Kobayashi The film screened out-of-competition.
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Twenty Years Later Cabra Marcado Para Morrer
Eduardo Coutinho Tied with Secret Honor (1984).
Winner
Secret Honor Secret Honor
Robert Altman Tied with Cabra Marcado Para Morrer (1984).
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Ronja Robbersdaughter 6.4
Ronja Robbersdaughter
Tage Danielsson
Winner
Interfilm Award - Honorable Mention
Wetherby Wetherby
Devid Hea
Winner
Dreams of the City Ahlam el-madina
Mohamed Malas
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Hail Mary Je vous salue, Marie
Jean-Luc Godard
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
Die Kümmeltürkin geht Die Kümmeltürkin geht
Jeanine Meerapfel Tied with Cabra Marcado Para Morrer (1984).
Winner
Reader Jury of the "Zitty"
Unser Nazi Unser Nazi
Robert Kramer Tied with Wundkanal (1984)
Winner
Wundkanal Wundkanal
Thomas Harlan Tied with Notre nazi (1984).
Winner
Silver Berlin Bear - Honorable Mention
Pehlivan Pehlivan
Tarık Akan For his performance.
Winner
The Sicilian Connection Pizza Connection
Damiano Damiani
Winner
The Children Les enfants
Marguerite Duras, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Winner
Winner
OCIC Award / Competition
Places in the Heart 7.4
Places in the Heart
Robert Benton
Winner
OCIC Award
Which Side Are You On? Which Side Are You On?
Ken Loach
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
The Children Les enfants
Marguerite Duras, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Winner
Winner
C.I.F.E.J. Award
Buster's World Busters verden
Bille August
Winner
Interfilm Award - One World Award / Forum of New Cinema
Twenty Years Later Cabra Marcado Para Morrer
Eduardo Coutinho Tied with Die Kümmeltürkin geht (1985).
Winner
UNICEF Award / Best Short Film
One Hundred Years One Hundred Years
Max Andersson
Winner
UNICEF Award
Buster's World Busters verden
Bille August
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention
Ciske the Rat Ciske de Rat
Guido Pieters
Winner
C.I.F.E.J. Award - Honorable Mention
Ur en kos dagbok Ur en kos dagbok
Birgitta Jansson
Winner
OCIC Promotional Award - Honorable Mention
Hail Mary Je vous salue, Marie
Jean-Luc Godard
Winner
Otto Domnick Film Award
Great Kendo Commercial Great Kendo Commercial
Klaus Telscher
Winner
