ProductionRossofuoco, Fargo Film, Film Commission Torino-Piemonte
Also known as
Dopo mezzanotte, After Midnight, Après Minuit, Después de medianoche, Dopo mezzanotte, Après minuit, Éjfél után, Etter midnatt, Ligo meta ta mesanyhta..., Mayonaka o sugite, Po północy, Po vidurnakčio, Torino, 24-ji kara no koibito-tachi, Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, После полуночи, トリノ、24時からの恋人たち, 午夜之后狂恋, Die zweite Hälfte der Nacht, Posle polunochi, Λίγο μετά τα μεσάνυχτα..., Wǔyè zhīhòu kuángliàn, 애프터 미드나잇 리마스터링
Film rating
6.9
Rate12 votes
6.8IMDb
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