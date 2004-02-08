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Poster of After Midnight
6.9
Kinoafisha Films After Midnight
6.9

After Midnight

, 2004
Dopo mezzanotte
Italy / Romantic / 18+
Poster of After Midnight
6.9

Cast

Giorgio Pasotti
Giorgio Pasotti
Martino
Francesca Inaudi
Amanda
Fabio Troiano
The Angel of Falchera
Francesca Picozza
Barbara
Silvio Orlando
Silvio Orlando
Narrator
Pietro Eandi
Martino's Grandfather
Andrea Romero
Fast Food Owner
Giampiero Perone
Bruno the Night Watchman
Francesco D'Alessio
Member of the Falchera's Gang
Gianni Talia
Member of the Falchera's Gang
Director Davide Ferrario
Writer Davide Ferrario
Composer Fabio Barovero, Banda Ionica, Daniele Sepe
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2004
World premiere 8 February 2004
Release date
4 August 2005 Argentina +13
6 July 2005 France 12
16 March 2006 Germany
9 November 2005 Great Britain
23 April 2004 Italy
2 September 2006 Japan
9 December 2004 Netherlands 6
23 August 2007 South Korea 15
Worldwide Gross $1,635,458
Production Rossofuoco, Fargo Film, Film Commission Torino-Piemonte
Also known as
Dopo mezzanotte, After Midnight, Après Minuit, Después de medianoche, Dopo mezzanotte, Après minuit, Éjfél után, Etter midnatt, Ligo meta ta mesanyhta..., Mayonaka o sugite, Po północy, Po vidurnakčio, Torino, 24-ji kara no koibito-tachi, Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, После полуночи, トリノ、24時からの恋人たち, 午夜之后狂恋, Die zweite Hälfte der Nacht, Posle polunochi, Λίγο μετά τα μεσάνυχτα..., Wǔyè zhīhòu kuángliàn, 애프터 미드나잇 리마스터링

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.8 IMDb
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