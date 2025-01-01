Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1993

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1993

Site Berlin, Germany
Date 11 February 1993 - 22 February 1993
Golden Berlin Bear / Best Short film
Bolero Bolero
Ivan Maximov
Winner
All nominees
Secrets of the City Secrets of the City
Cathy Linsley
Mao yu shu Mao yu shu
Jinqing Hu
Loves Me... Loves Me Not Loves Me... Loves Me Not
Jeff Newitt
Étude n.11, opus 25 Étude n.11, opus 25
Jean-Loup Chirol, Agnès Chirol
Étude n.11, opus 25 Étude n.11, opus 25
Jean-Loup Chirol, Agnès Chirol
Le dressage des nouvelles par Valentin le désossé Le dressage des nouvelles par Valentin le désossé
Jean-Christophe Villard
The Country Meets the Heroes Strana vstrechaet geroev
Franz Rotwald
La pista del maiale La pista del maiale
Gianluigi Toccafondo
Flaneur Flaneur
Torben Skjødt Jensen
Maria Lassnig Kantate Maria Lassnig Kantate
Maria Lassnig, Hubert Sielecki
Golden Berlin Bear
The Wedding Banquet 7.6
The Wedding Banquet Xi yan
Ang Lee Tied with Xiang hun nü (1993).
Winner
Woman Sesame Oil Maker 7.3
Woman Sesame Oil Maker Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
Xie Fei Tied with Xi yan (1993).
Winner
All nominees
Malcolm X 7.6
Malcolm X
Spike Lee
The Little Apocalypse La petite apocalypse
Costa-Gavras
Yume no onna Yume no onna
Bandō Tamasaburō V
Die Denunziantin Die Denunziantin
Thomas Mitscherlich
Young Werther Le jeune Werther
Jacques Doillon
Toys 5.1
Toys
Barry Levinson
Sankofa Sankofa
Haile Gerima
The Sun of the Sleepless 8.5
The Sun of the Sleepless Udzinarta mze
Temur Babluani
The Cement Garden The Cement Garden
Andrew Birkin
The Telegraphist 6.5
The Telegraphist Telegrafisten
Erik Gustavson
Hoffa 6.6
Hoffa
Danny DeVito
No More Mr. Nice Guy Wir können auch anders...
Detlev Buck
Samba Traoré Samba Traoré
Idrissa Ouédraogo
Belle Epoque 7.1
Belle Epoque
Fernando Trueba
Hoppá Hoppá
Gyula Maár
Love Field 6.5
Love Field
Jonathan Kaplan
Op afbetaling Op afbetaling
Frans Weisz
Arizona Dream 6.8
Arizona Dream
Emir Kusturica
Life According to Agfa 7.2
Life According to Agfa Ha-Chayim Al-Pi Agfa
Assi Dayan
Pain of Love Kærlighedens smerte
Nils Malmros
Den russiske sangerinde Den russiske sangerinde
Morten Arnfred
Diary of a Maniac Diario di un vizio
Marco Ferreri
Intimate Bed 6.8
Intimate Bed Patul conjugal
Mircea Daneliuc
Silver Berlin Bear / Best Actor
Denzel Washington
Denzel Washington
Malcolm X
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Love Field
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Andrew Birkin
The Cement Garden
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Long Live the Mouse! At zije mys!
Pavel Koutský
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
The Sun of the Sleepless 8.5
The Sun of the Sleepless Udzinarta mze
Temur Babluani For the human and hopeful interpretation of society and personal crisises.
Winner
Silver Berlin Bear
Samba Traoré Samba Traoré
Idrissa Ouédraogo For the honest depiction of ordinary life.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Arizona Dream 6.8
Arizona Dream
Emir Kusturica
Winner
Blue Angel
Young Werther Le jeune Werther
Jacques Doillon
Winner
Caligari Film Award
Secret Love in Peach Blossom Land An lian tao hua yuan
Stan Lai
Winner
Peace Film Award
Madame L'Eau Madame L'Eau
Jean Rouch
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Young Werther Le jeune Werther
Jacques Doillon
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
The Waltz on the Petschora Valsi Pechoraze
Lana Gogoberidze
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Silverlake Life: The View from Here Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Winner
Sex Is... Sex Is...
Marc Huestis
Winner
Teddy / Best Feature Film
Wittgenstein 7.3
Wittgenstein
Derek Jarman
Winner
Teddy / Best Short Film
P(l)ain Truth P(l)ain Truth
Ilppo Pohjola
Winner
Wolfgang Staudte Award
Laws of Gravity Laws of Gravity
Nik Gomes
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Billy Wilder
Winner
Gregory Peck
Gregory Peck
Winner
Berlinale Camera
Gong Li
Gong Li
Winner
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Winner
Johanna ter Steege
Winner
Corinna Harfouch
Winner
Victoria Abril
Victoria Abril
Winner
Special Mention
Life According to Agfa 7.2
Life According to Agfa Ha-Chayim Al-Pi Agfa
Assi Dayan To the director for his honest and brave work.
Winner
No More Mr. Nice Guy Wir können auch anders...
Detlev Buck For humorously dealing with contemporary German reality.
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Competition
Woman Sesame Oil Maker 7.3
Woman Sesame Oil Maker Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
Xie Fei
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Forum of New Cinema
La petite amie d'Antonio La petite amie d'Antonio
Manuel Poirier
Winner
The Bed You Sleep In The Bed You Sleep In
Jon Jost
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more