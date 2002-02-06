Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 2002

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 2002

Site Berlinale Palast, Berlin, Germany
Date 6 February 2002 - 17 February 2002
Golden Berlin Bear / Best Short film
At Dawning At Dawning
Martin Jones
Winner
All nominees
Glaadiator Glaadiator
Luka Pecel
5.6
Brother of Mine Bror min
Jens Jønsson
The Fly Up Ergii
Marat Sarulu
Taking the Wheel Taking the Wheel
David Ackerman
Relativity Relativity
Virginia Heath
Golden Berlin Bear / Competition
All nominees
Baader Baader
Christopher Roth
Golden Berlin Bear
Spirited Away 8.7
Spirited Away Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
Hayao Miyazaki Tied with Bloody Sunday (2002).
Winner
Watch trailer
Bloody Sunday 7.8
Bloody Sunday
Paul Greengrass Tied with Sen to Chihiro no kamikakushi (2001).
Winner
All nominees
Amen. Amen.
Costa-Gavras
Burning in the Wind Brucio nel vento
Silvio Soldini
Heaven 6.9
Heaven
Tom Tykwer
Beneath Clouds Beneath Clouds
Ivan Sen
The Royal Tenenbaums 7.6
The Royal Tenenbaums
Wes Anderson
One Day in August Dekapentavgoustos
Constantine Giannaris
Grill Point / Halbe Treppe 7.1
Grill Point / Halbe Treppe
Andreas Dresen
KT KT
Dzyundzi Sakamoto
Minor Mishaps Små ulykker
Annette K. Olesen
The Shipping News 6.9
The Shipping News
Lasse Hallström
Iris 7.1
Iris
Richard Eyre
8 Women 7.2
8 Women 8 femmes
Francois Ozon
Bridget Bridget
Amos Kollek
Bad Guy 6.7
Bad Guy Nabbeun namja
Kim Ki Duk
Safe Conduct Laissez-passer
Bertrand Tavernier
A Map of the Heart Der Felsen
Dominik Graf
Monster's Ball 7.0
Monster's Ball
Marc Forster
Stones Piedras
Ramón Salazar
Monday Morning 5.9
Monday Morning Lundi matin
Otar Iosseliani
Temptations Kísértések
Zoltán Kamondi
Golden Berlin Bear / Short Film
All nominees
Bridget's Daughter Bridget's Daughter
Charles Olivier
Silver Berlin Bear / Best Actor
Jacques Gamblin
Jacques Gamblin
Safe Conduct
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Monster's Ball
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Otar Iosseliani
Otar Iosseliani
Monday Morning
Winner
Silver Berlin Bear / Best Film Music
Safe Conduct Laissez-passer
Antoine Duhamel
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
5.6
Brother of Mine Bror min
Jens Jønsson
Winner
Silver Berlin Bear / Jury Grand Prix
Grill Point / Halbe Treppe 7.1
Grill Point / Halbe Treppe
Andreas Dresen
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
8 Women 7.2
8 Women 8 femmes
Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, Daniel Dare, Firmine Richard, Ludivine Sagnier
Winner
8 Women 7.2
8 Women 8 femmes
Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, Daniel Dare, Firmine Richard, Ludivine Sagnier
Winner
Alfred Bauer Award
Baader Baader
Christopher Roth
Winner
Blue Angel
Minor Mishaps Små ulykker
Annette K. Olesen To the creative ensemble of the film.
Winner
C.I.C.A.E. Award / Forum of New Cinema
Mothers of Life Elämän äidit
Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio
Winner
C.I.C.A.E. Award / Panorama
Piñero Piñero
Leon Ichaso
Winner
Caligari Film Award
A Lucky Day Un día de suerte
Sandra Gugliotta
Winner
Crystal Bear / Best Feature Film
Scars Glasskår
Lars Berg
Winner
Crystal Bear / Best Short Film
The Flood Mabul
Guy Nattiv
Winner
All nominees
List List
Denijal Hasanovic
Crystal Bear - Special Mention / Best Feature Film
A Death Sentence Klatretøsen
Hans Fabian Wullenweber
Winner
A Passage to Ottawa A Passage to Ottawa
Gaurav Seth
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Short Film
Delivery Day Delivery Day
Jane Manning
Winner
The Hedge of Thorns Tornehekken
Anita Killi
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Award / Best Short Film
Ballet Was Cancelled Ballett ist ausgefallen
Anne Wild
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Feature Film
Send More Candy Send mere slik
Cæcilia Holbek Trier, Marie Katrine Rasch, Ninna Assentoft Rasmussen Especially for the children's acting.
Winner
Send More Candy Send mere slik
Cæcilia Holbek Trier, Marie Katrine Rasch, Ninna Assentoft Rasmussen Especially for the children's acting.
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Short Film
Delivery Day Delivery Day
Jane Manning
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix / Best Feature Film
Scars Glasskår
Lars Berg
Winner
Don Quixote Award
The Rules of the Game Wa dong ren
Ping Ho
Winner
Don Quixote Award - Special Mention
Alexei and the Spring Alexei to izumi
Seiichi Motohashi
Winner
A Lucky Day Un día de suerte
Sandra Gugliotta
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Monday Morning 5.9
Monday Morning Lundi matin
Otar Iosseliani For his very professional and elegant portrayal of the absurdity and boredom of everyday life.
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Soviets Plus Electricity Les soviets plus l'électricité
Nicolas Rey For its interest in the survivors of a Siberian gulag, and for a simple and thus forceful narrative style that sparingly and wisely combines images and sounds.
Winner
Manfred Salzgeber Award
Guardian of the Frontier Varuh meje
Maja Weiss Tied with Head käed (2001).
Winner
Good Hands 5.9
Good Hands Head käed
Peeter Simm Tied with Varuh meje (2002).
Winner
Netpac Award
Chen Mo and Meiting Chen Mo he Meiting
Hao Lui For its masterly achievement in using simple means to portray a profoundly moving relationship and evoking emotional warmth in the depressing environment of the two protagonists.
Winner
Netpac Award - Special Mention
Fish and Elephant Jin nian xia tian
Li Yu For its courageous subject matter and for its decision not to exploit its protagonists but rather have confidence in the reaction of the families towards the two protagonists.
Winner
New Talent Award / Actor
Hugh Bonneville
Hugh Bonneville
Iris
Winner
New Talent Award / Actress
Dannielle Hall
Beneath Clouds
Winner
New York Film Academy Scholarship Award
Babies on the Sun Babies on the Sun
Gariné Torossian
Winner
Panorama Audience Award
Blind Spot. Hitler's Secretary Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin
André Heller, Othmar Schmiderer
Winner
Blind Spot. Hitler's Secretary Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin
André Heller, Othmar Schmiderer
Winner
Panorama Award of the New York Film Academy
Golden Gate (Palace II) Palace II
Kátia Lund, Fernando Meirelles
Winner
Golden Gate (Palace II) Palace II
Kátia Lund, Fernando Meirelles
Winner
Panorama Award of the New York Film Academy - Special Mention
Jazireh Jazireh
Safoura Ahmadi
Winner
Peace Film Award
August: A Moment Before the Eruption August: A Moment Before the Eruption
Avi Mograbi
Winner
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Relativity Relativity
Virginia Heath
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Bloody Sunday 7.8
Bloody Sunday
Paul Greengrass
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
That's My Face That's My Face
Thomas Allen Harris
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Panorama
L'ange de goudron L'ange de goudron
Denis Chouinard
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Grill Point / Halbe Treppe 7.1
Grill Point / Halbe Treppe
Andreas Dresen
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
8 Women 7.2
8 Women 8 femmes
Francois Ozon
Winner
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
Alexei and the Spring Alexei to izumi
Seiichi Motohashi
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Walking on Water 6.4
Walking on Water
Tony Ayres
Winner
Teddy / Best Documentary Film
All About My Father Alt om min far
Even Benestad
Winner
Teddy / Best Feature Film
Walking on Water 6.4
Walking on Water
Tony Ayres
Winner
Teddy / Best Short Film
Celebration Celebration
Daniel Stedman
Winner
Teddy / Jury Award
Just a Woman Juste une femme
Mitra Farahani This award goes to this work for the extraordinary bravery of both the filmmaker and the protagonist in revealing the previously hidden face of transsexuality in Iran and the accomplished realization of the story.
Winner
Wolfgang Staudte Award
Wesh, Wesh, What's Happening? Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe?
Rabah Ameur-Zaïmeche
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Robert Altman
Robert Altman
Winner
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Winner
Berlinale Camera
Costa-Gavras
Winner
Horst Wendlandt
Winner
Volker Hassemer
Winner
C.I.C.A.E. Award - Special Mention / Panorama
All About Lily Chou-Chou Riri Shushu no subete
Shunji Iwai
Winner
Light Drops O Gotejar da Luz
Fernando Vendrell
Winner
First Movie Award
Beneath Clouds Beneath Clouds
Ivan Sen
Winner
First Movie Award / Generation Kplus
All nominees
A Passage to Ottawa A Passage to Ottawa
Gaurav Seth
First Movie Award / Special Jury Prize
All nominees
The Antman The Antman
Christoph Gampl
First Movie Award - Special Mention
The Laramie Project 6.9
The Laramie Project
Moses Kaufman
Winner
Chen Mo and Meiting Chen Mo he Meiting
Hao Lui
Winner
EFP Shooting Star
Michael Finger
Switzerland.
Winner
Fabrizio Gifuni
Fabrizio Gifuni
Italy.
Winner
Maria Bonnevie
Maria Bonnevie
Norway.
Winner
Margrét Vilhjálmsdóttir
Iceland.
Winner
Rachida Brakni
France.
Winner
Lindsey Harris
Ireland.
Winner
Luc Feit
Luxembourg.
Winner
Jeremie Renier
Jeremie Renier
Belgium.
Winner
Athina Maximou
Greece.
Winner
Lucy Russell
United Kingdom.
Winner
Fedja van Huêt
Fedja van Huêt
The Netherlands.
Winner
Enrique Alcides
Spain.
Winner
Antonio Wannek
Germany.
Winner
Marcell Miklós
Hungary.
Winner
Carla Bolito
Portugal.
Winner
Tuva Novotny
Tuva Novotny
Sweden.
Winner
Maria Rich
Denmark.
Winner
Perspektive Award / Special Jury Prize
All nominees
The Antman The Antman
Christoph Gampl
Year
Nominations

