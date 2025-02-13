Menu
Title Year Date Site
Berlin International Film Festival 2025 2025 13 February 2025 - 23 February 2025
Berlin International Film Festival 2024 2024 15 February 2024 - 25 February 2024 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2023 2023 16 February 2023 - 26 February 2023 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2022 2022 10 February 2022 - 20 February 2022 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2021 2021 1 March 2021 - 5 March 2021 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2020 2020 20 February 2020 - 1 March 2020 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2019 2019 7 February 2019 - 17 February 2019 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2018 2018 15 February 2018 - 25 February 2018 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2017 2017 9 February 2017 - 19 February 2017 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2016 2016 11 February 2016 - 21 February 2016 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2015 2015 5 February 2015 - 15 February 2015 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2014 2014 6 February 2014 - 16 February 2014 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2013 2013 7 February 2013 - 17 February 2013 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2012 2012 9 February 2012 - 19 February 2012 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2011 2011 10 February 2011 - 20 February 2011 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2010 2010 11 February 2010 - 21 February 2010 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2009 2009 5 February 2009 - 15 February 2009 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2008 2008 7 February 2008 - 17 February 2008 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2007 2007 8 February 2007 - 18 February 2007 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2006 2006 9 February 2006 - 19 February 2006 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2005 2005 10 February 2005 - 20 February 2005 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2004 2004 5 February 2004 - 15 February 2004 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2003 2003 6 February 2003 - 16 February 2003 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2002 2002 6 February 2002 - 17 February 2002 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2001 2001 7 February 2001 - 18 February 2001 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 2000 2000 9 February 2000 - 20 February 2000 Berlinale Palast, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1999 1999 10 February 1999 - 21 February 1999 Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1998 1998 11 February 1998 - 22 February 1998 Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1997 1997 13 February 1997 - 24 February 1997 Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1996 1996 15 February 1996 - 26 February 1996 Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1995 1995 9 February 1995 - 20 February 1995 Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1994 1994 10 February 1994 - 21 February 1994 Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1993 1993 11 February 1993 - 22 February 1993 Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1992 1992 13 February 1992 - 24 February 1992 Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1991 1991 15 February 1991 - 26 February 1991 Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1990 1990 9 February 1990 - 20 February 1990 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1989 1989 10 February 1989 - 21 February 1989 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1988 1988 12 February 1988 - 23 February 1988 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1987 1987 20 February 1987 - 3 March 1987 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1986 1986 14 February 1986 - 25 February 1986 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1985 1985 15 February 1985 - 26 February 1985 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1984 1984 17 February 1984 - 28 February 1984 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1983 1983 18 February 1983 - 1 March 1983 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1982 1982 12 February 1982 - 23 February 1982 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1981 1981 13 February 1981 - 24 February 1981 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1980 1980 18 February 1980 - 29 February 1980 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1979 1979 20 February 1979 - 3 March 1979 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1978 1978 22 February 1978 - 5 March 1978 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1977 1977 24 June 1977 - 5 July 1977 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1976 1976 25 June 1976 - 6 July 1976 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1975 1975 27 June 1975 - 8 July 1975 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1974 1974 21 June 1974 - 2 July 1974 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1973 1973 22 June 1973 - 3 July 1973 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1972 1972 23 June 1972 - 4 July 1972 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1971 1971 25 June 1971 - 6 July 1971 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1970 1970 26 June 1970 - 7 July 1970 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1969 1969 25 June 1969 - 6 July 1969 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1968 1968 21 June 1968 - 2 July 1968 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1967 1967 23 June 1967 - 4 July 1967 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1966 1966 24 June 1966 - 5 July 1966 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1965 1965 25 June 1965 - 6 July 1965 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1964 1964 26 June 1964 - 7 July 1964 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1963 1963 21 June 1963 - 2 July 1963 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1962 1962 22 June 1962 - 3 July 1962 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1961 1961 23 June 1961 - 4 July 1961 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1960 1960 24 June 1960 - 5 July 1960 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1959 1959 26 June 1959 - 7 July 1959 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1958 1958 27 June 1958 - 8 July 1958 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1957 1957 21 June 1957 - 2 July 1957 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1956 1956 22 June 1956 - 3 July 1956 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1955 1955 24 June 1955 - 5 July 1955 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1954 1954 18 June 1954 - 29 June 1954 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1953 1953 18 June 1953 - 28 June 1953 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1952 1952 12 June 1952 - 25 June 1952 West Berlin, Germany
Berlin International Film Festival 1951 1951 6 June 1951 - 18 June 1951 Titiana-Palast cinema, West Berlin, Germany
