Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1980

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1980

Site West Berlin, Germany
Date 18 February 1980 - 29 February 1980
Golden Berlin Bear / Best Short film
The Heads Hlavy
Petr Sís
Winner
Golden Berlin Bear / Competition
All nominees
Solo Sunny 6.9
Solo Sunny
Volfgang Kolhaze, Konrad Wolf
Golden Berlin Bear
Palermo or Wolfsburg Palermo oder Wolfsburg
Werner Schroeter Tied with Heartland (1979).
Winner
Heartland Heartland
Richard Pearse Tied with Palermo oder Wolfsburg (1980).
Winner
All nominees
The Raven's Dance Korpinpolska
Markku Lehmuskallio
Der Preis fürs Überleben Der Preis fürs Überleben
Hans Noever Festival title: The Price of Survival.
Marmeladupproret Marmeladupproret
Erland Josephson
Transit Transit
Daniel Horowitz, Daniel Wachsmann
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Death Watch 6.6
Death Watch Mort en direct, La
Bertrand Tavernier Festival title: Death Watch.
Bizalom 7.5
Bizalom
István Szabó
The Orchestra Conductor 7.2
The Orchestra Conductor Dyrygent
Andrzej Wajda
Transit Transit
Daniel Horowitz, Daniel Wachsmann
The Enemy Düsman
Zeki Ökten
Seeking Asylum Chiedo asilo
Marco Ferreri
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Moscow Does Not Believe in Tears 8.3
Moscow Does Not Believe in Tears Moskva slezam ne verit
Vladimir Menshov
A Sweet Journey Le voyage en douce
Michel Deville
Germany Pale Mother Deutschland bleiche Mutter
Helma Sanders-Brahms
The Cuenca Crime El crimen de Cuenca
Pilar Miró
6.2
Viuda de Montiel, La
Miguel Littín
Marigolds in August Marigolds in August
Ross Devenish
Good Riddance Les bons débarras
Francis Mankiewicz
Silver Berlin Bear / Best Actor
Andrzej Seweryn
The Orchestra Conductor
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Renate Krößner
Solo Sunny
Winner
Silver Berlin Bear / Best Directing of a Short Film
Rod Gröth Rod Gröth
Jörg Moser-Metius
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
István Szabó
Bizalom
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Seeking Asylum Chiedo asilo
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Solo Sunny 6.9
Solo Sunny
Volfgang Kolhaze, Konrad Wolf
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
On Company Business On Company Business
Allan Francovich Tied with Hungerjahre - in einem reichen Land (1980).
Winner
Hungerjahre - in einem reichen Land Hungerjahre - in einem reichen Land
Jutta Brückner Tied with On Company Business (1980).
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Solo Sunny 6.9
Solo Sunny
Volfgang Kolhaze, Konrad Wolf
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Marigolds in August Marigolds in August
Ross Devenish
Winner
Heartland Heartland
Richard Pearse
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
Camera Buff 7.9
Camera Buff Amator
Krzysztof Kieslowski
Winner
Honorable Mention
The Enemy Düsman
Yılmaz Güney For the screenplay.
Winner
The Raven's Dance Korpinpolska
Markku Lehmuskallio
Winner
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Winner
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Winner
OCIC Award / Competition
The Enemy Düsman
Zeki Ökten
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
The Children from Number 67 Die Kinder aus Nr. 67
Usch Barthelmeß-Weller, Werner Meyer
Winner
Interfilm Award - Special Recommendation / Competition
Bizalom 7.5
Bizalom
István Szabó
Winner
Interfilm Award - Special Recommendation / Forum of New Cinema
Dotek svetla Dotek svetla
Helena Třeštíková
Winner
First Step Premier pas
Mohamed Bouamari
Winner
Autumn Marathon 8.1
Autumn Marathon Osenniy marafon
Georgiy Daneliya
Winner
OCIC Award - Special Recommendation / Competition
The Raven's Dance Korpinpolska
Markku Lehmuskallio
Winner
Berlin Bear Jubilee Award
Athol Fugard
On occassion of the screening of Marigolds in August (1980).
Winner
