Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1986

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1986

Site West Berlin, Germany
Date 14 February 1986 - 25 February 1986
Golden Berlin Bear / Best Short film
Tom Goes to the Bar Tom Goes to the Bar
Dean Parisot
Winner
Golden Berlin Bear
Stammheim - The Baader-Meinhof Gang on Trial Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht
Reinhard Hauff The majority of the jury made this decision after a controversial discussion.
Winner
All nominees
Mania: The Intruder Mania
Paul Lynch, David M. Robertson, John Sheppard
Teo el pelirrojo Teo el pelirrojo
Paco Lucio
The First Two Hundred Years of My Life Elsö kétszáz évem
Gyula Maár
The Berlin Affair Interno berlinese
Liliana Cavani
Pas în doi Pas în doi
Dan Pița
My Brother-in-law Killed My Sister Mon beau-frère a tué ma soeur
Jacques Rouffio
The Journey of a Young Composer 7.2
The Journey of a Young Composer Voyage of the Young Composer
Giorgi Shengelaia
Flight North Flucht in den Norden
Ingemo Engström
Gilsodom Gilsoddeum
Im Kvon Tek
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Heidenlöcher Heidenlöcher
Wolfgang Simon
Mania: The Intruder Mania
Paul Lynch, David M. Robertson, John Sheppard
Red Kiss Rouge Baiser
Véra Belmont
The Smile of the Lamb Hiuch HaGdi
Shimon Dotan
Gonza the Spearman 7.0
Gonza the Spearman Yari no gonza
Masahiro Shinoda
Älska mej Älska mej
Kay Pollak
Trouble in Mind Trouble in Mind
Alan Rudolph
The House on the River Das Haus am Fluß
Roland Gräf
Skapa moya, skapi moy Skapa moya, skapi moy
Eduard Zahariev
Anne Trister Anne Trister
Léa Pool
L'aube L'aube
Miklós Jancsó
La messa è finita 7.2
La messa è finita
Nanni Moretti
Caravaggio 6.8
Caravaggio
Derek Jarman
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Lina Wertmüller
At Close Range 6.8
At Close Range
James Foley
Silver Berlin Bear / Best Actor
Tuncel Kurtiz
Tuncel Kurtiz
The Smile of the Lamb
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Marcélia Cartaxo
Hour of the Star Tied with Charlotte Valandrey for Rouge Baiser (1985).
Winner
Sharlotta Valandri
Red Kiss Tied with Marcelia Cartaxo for _A Hora da Estrela (1985)_.
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Giorgi Shengelaia
Giorgi Shengelaia
The Journey of a Young Composer
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Augusta Feeds Her Child Auguszta etet
Csaba Varga
Winner
Silver Berlin Bear
Gonza the Spearman 7.0
Gonza the Spearman Yari no gonza
Masahiro Shinoda For its harmonic composition.
Winner
Caravaggio 6.8
Caravaggio
Derek Jarman For its visual shaping.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
La messa è finita 7.2
La messa è finita
Nanni Moretti
Winner
C.I.C.A.E. Award
La messa è finita 7.2
La messa è finita
Nanni Moretti
Winner
Trouble in Mind Trouble in Mind
Alan Rudolph
Winner
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Winner
Caligari Film Award
Shoah 8.7
Shoah
Klod Lanzmann
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Stammheim - The Baader-Meinhof Gang on Trial Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht
Reinhard Hauff
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Shoah 8.7
Shoah
Klod Lanzmann
Winner
A Time to Live and a Time to Die Tóngnián wangshì
Hou Hsiao-Hsien
Winner
Woman from the Provinces 5.6
Woman from the Provinces Kobieta z prowincji
Andrzej Baranski
Winner
Peace Film Award
Half Life Half Life
Dennis O'Rourke
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Lina Wertmüller
Winner
Berlinale Camera
Giulietta Masina
Winner
Fred Cinneman
Winner
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
Winner
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Winner
Interfilm Award - Honorable Mention
Hijos de la guerra fría Hijos de la guerra fría
Gonzalo Justiniano
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Lina Wertmüller Tied with La historia oficial (1985).
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
La Historia oficial / The Official Story 7.2
La Historia oficial / The Official Story
Luis Puenzo Tied with Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti (1985).
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Shoah 8.7
Shoah
Klod Lanzmann
Winner
OCIC Promotional Award / Forum of New Cinema
Um Adeus Português Um Adeus Português
Zhuan Botelyu
Winner
Reader Jury of the "Zitty"
Half Life Half Life
Dennis O'Rourke
Winner
Silver Berlin Bear - Honorable Mention
Pas în doi Pas în doi
Dan Pița
Winner
Honorable Mention / Best Short Film
Ende Ende
Manfred Breuersbrock, Wolfgang Dresler, Dieter Fietzke For the empathy of showing the possible doom of a culture which we all wish to survive.
Winner
Ende Ende
Manfred Breuersbrock, Wolfgang Dresler, Dieter Fietzke For the empathy of showing the possible doom of a culture which we all wish to survive.
Winner
OCIC Award / Competition
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
Caravaggio 6.8
Caravaggio
Derek Jarman
Winner
C.I.F.E.J. Award
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Winner
Children's Film Festival: Award of the Senator for Women, Youth and Family
The End of the World Man The End of the World Man
Bill Miskelly
Winner
Children's Film Festival: Honorable Mention
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Winner
Interfilm Award - One World Award / Forum of New Cinema
Hijos de la guerra fría Hijos de la guerra fría
Gonzalo Justiniano
Winner
UNICEF Award
The End of the World Man The End of the World Man
Bill Miskelly
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention
Gritta of the Rats' Castle Gritta von Rattenzuhausbeiuns
Jürgen Brauer
Winner
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Winner
Chto u Senki bylo 7.1
Chto u Senki bylo
Radomir Vasilevskiy
Winner
