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Poster of Monster
6.8
Kinoafisha Films Monster
6.8

Monster

, 2003
Monster
Germany, USA / Drama, Crime / 18+
Poster of Monster
6.8

Synopsis

Based on the life of Aileen Wuornos, a Daytona Beach prostitute who became a serial killer.

Cast

Charlize Theron
Charlize Theron
Aileen
Christina Ricci
Christina Ricci
Selby
Bruce Dern
Bruce Dern
Thomas
Scott Wilson
Scott Wilson
Last "John
Lee Tergesen
Lee Tergesen
Vincent Corey
Pruitt Taylor Vince
Pruitt Taylor Vince
Stuttering "John
Annie Corley
Donna
Marco St. John
Undercover "John
Bubba Baker
Brett Rice
Marc Macaulay
Daddy "John
Rus Blackwell
Cop
Director Patty Jenkins
Writer Patty Jenkins
Composer BT
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2003
Online premiere 19 February 2004
World premiere 16 November 2003
Release date
11 March 2004 Russia 18+
25 March 2004 Australia
2 March 2004 Belarus
30 January 2004 Brazil
26 March 2004 Estonia
14 April 2004 France
15 April 2004 Germany
2 April 2004 Great Britain 18
27 February 2004 Greece
9 April 2004 Ireland 18
25 September 2004 Japan
2 March 2004 Kazakhstan
18 March 2004 Netherlands
7 May 2004 Poland
26 February 2004 Portugal
18 June 2004 South Korea
30 January 2004 USA
2 March 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $58,469,210
Production Media 8 Entertainment, Newmarket Films, DEJ Productions
Also known as
Monster, Monster: Asesina en serie, Монстр, A rém, Cani, Čudovište, Koletis, Monster - Aileen Wuornos, Monster - Basada en una historia real, Monster: Desejo Assassino, Monstras, Monstre, Monstro, Monstrs, Monstru, Monstrum, Posast, Quái Vật, Zruda, Κατά συρροή δολοφόνος, Монструм, Чудовищe, モンスター（2003）, 女魔头, 女魔頭, Monster - Desejo Assassino

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Updated 17 November 2021

Quotes

Aileen "Love conquers all." "Every cloud has a silver lining." "Faith can move mountains." "Love will always find a way." "Everything happens for a reason." "Where there is life, there is hope."
[laughs]
Aileen Oh, well... They gotta tell you somethin'
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Aileen Wuornos, notorious for refusing to cooperate, granted writer-director Patty Jenkins access to hundreds of letters she had sent and received so Jenkins could gain deeper insight into Aileen's life.

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