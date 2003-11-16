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|Russia
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|25 March 2004
|Australia
|2 March 2004
|Belarus
|30 January 2004
|Brazil
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|Estonia
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|27 February 2004
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|South Korea
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|2 March 2004
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Aileen Wuornos, notorious for refusing to cooperate, granted writer-director Patty Jenkins access to hundreds of letters she had sent and received so Jenkins could gain deeper insight into Aileen's life.