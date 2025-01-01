Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1973

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1973

Site West Berlin, Germany
Date 22 June 1973 - 3 July 1973
Golden Berlin Bear
Distant Thunder 7.9
Distant Thunder Ashani Sanket
Satyajit Ray
Winner
All nominees
Georgia, Georgia Georgia, Georgia
Stig Björkman
All Nudity Shall Be Punished Toda Nudez Será Castigada
Arnaldo Jabor
Angela Love Comes Quietly
Nikolai van der Heyde
The Tall Blond Man with One Black Shoe 7.3
The Tall Blond Man with One Black Shoe Grand blond avec une chaussure noire, Le
Yves Robert
The Wild Little Bunch The 14
David Hemmings Festival title: "The 14".
Il n'y a pas de fumée sans feu 7.0
Il n'y a pas de fumée sans feu l n`y a pas de fumée sans feu
Andre Kayatt
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
The Revolution of the Seven Madmen Los siete locos
Leopoldo Torre Nilsson
Between Friends Between Friends
Donald Shebib Festival title: "Get Back".
Belladonna of Sadness 7.4
Belladonna of Sadness Kanashimi no Beradonna
Eyiti Yamamoto
Wedding in Blood Les noces rouges
Claude Chabrol
Property Is No Longer a Theft 7.1
Property Is No Longer a Theft La Proprietà non è più un furto
Elio Petri
Peeping Toms Metzitzim
Uri Zohar
The Girl in Blue U-Turn
George Kaczender
The Blockhouse The Blockhouse
Clive Rees
Habla, mudita Habla, mudita
Manuel Gutiérrez Aragón
Tenderness of the Wolves Die Zärtlichkeit der Wölfe
Ulli Lommel
Malicious Malizia
Salvatore Samperi
Long Live the Island Frogs Seomgaeguli manse
Jung Jin-woo
Golden Berlin Bear / Short Film
Colter's Hell Colter's Hell
Robin Lehman
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
Biografija Jozefa Sulca Biografija Jozefa Sulca
Predrag Golubović
Winner
The Owl Sova
Aleksandar Ilic
Winner
Silver Berlin Bear
The Tall Blond Man with One Black Shoe 7.3
The Tall Blond Man with One Black Shoe Grand blond avec une chaussure noire, Le
Yves Robert
Winner
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
Winner
The Revolution of the Seven Madmen Los siete locos
Leopoldo Torre Nilsson
Winner
All Nudity Shall Be Punished Toda Nudez Será Castigada
Arnaldo Jabor
Winner
The Wild Little Bunch The 14
David Hemmings
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Il n'y a pas de fumée sans feu 7.0
Il n'y a pas de fumée sans feu l n`y a pas de fumée sans feu
Andre Kayatt
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Wedding in Blood Les noces rouges
Claude Chabrol
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Days of '36 Meres tou '36
Theo Angelopoulos
Winner
The Seasonal Worker Lo stagionale
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award
Il n'y a pas de fumée sans feu 7.0
Il n'y a pas de fumée sans feu l n`y a pas de fumée sans feu
Andre Kayatt
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
The Charcoal Maker El faham
Mohamed Bouamari
Winner
The Seasonal Worker Lo stagionale
Winner
Tout va bien Tout va bien
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin
Winner
Tout va bien Tout va bien
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin
Winner
The Mother and the Whore 7.8
The Mother and the Whore La maman et la putain
Jean Eustache
Winner
Asylum Asylum
Roy Uord Beyker
Winner
Sambizanga 7.0
Sambizanga
Sarah Maldoror
Winner
OCIC Award - Recommendation / Competition
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
Winner
The Wild Little Bunch The 14
David Hemmings
Winner
OCIC Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Asylum Asylum
Roy Uord Beyker
Winner
Sambizanga 7.0
Sambizanga
Sarah Maldoror
Winner
The Seasonal Worker Lo stagionale
Winner
The Charcoal Maker El faham
Mohamed Bouamari
Winner
C.I.D.A.L.C. Ghandi Award
Habla, mudita Habla, mudita
Manuel Gutiérrez Aragón
Winner
IWG Golden Plaque
The Wild Little Bunch The 14
Roland Starke
Winner
Interfilm Award / Forum of New Cinema
A Shot in the Factory Laukaus tehtaalla
Erkko Kivikoski
Winner
Return from Africa 7.3
Return from Africa Le retour d'Afrique
Alain Tanner
Winner
Interfilm Award
Biografija Jozefa Sulca Biografija Jozefa Sulca
Predrag Golubović
Winner
OCIC Award / Competition
Il n'y a pas de fumée sans feu 7.0
Il n'y a pas de fumée sans feu l n`y a pas de fumée sans feu
Andre Kayatt
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
Return from Africa 7.3
Return from Africa Le retour d'Afrique
Alain Tanner
Winner
UNICRIT Award
Il n'y a pas de fumée sans feu 7.0
Il n'y a pas de fumée sans feu l n`y a pas de fumée sans feu
Andre Kayatt
Winner
