Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1951

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1951

Site Titiana-Palast cinema, West Berlin, Germany
Date 6 June 1951 - 18 June 1951
Golden Berlin Bear / Best Comedy
Without Leaving an Address ...Sans laisser d'adresse
Zhan-Pol Le Shanua
Winner
Golden Berlin Bear / Best Crime or Adventure
Justice Is Done Justice est faite
Andre Kayatt
Winner
Golden Berlin Bear / Best Drama
Four in a Jeep Die Vier im Jeep
Leopold Lindtberg
Winner
Golden Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary
Beaver Valley Beaver Valley
James Algar
Winner
Golden Berlin Bear / Best Musical
Cinderella 7.3
Cinderella
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Winner
Silver Berlin Bear / Best Comedy
Leva på 'Hoppet' Leva på 'Hoppet'
Göran Gentele
Winner
Silver Berlin Bear / Best Crime or Adventure
Silver Berlin Bear / Best Drama
The Path of Hope Il cammino della speranza
Pietro Germi
Winner
Silver Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary
Silver Berlin Bear / Best Musical
The Tales of Hoffmann 7.1
The Tales of Hoffmann
Michael Powell, Emeric Pressburger
Winner
Audience Poll: Grand Bronze Plate
Audience Poll: Small Bronze Plate
The Browning Version The Browning Version
Anthony Asquith
Winner
Bronze Berlin Bear / Best Comedy
The Mating Season The Mating Season
Mitchell Leisen
Winner
Bronze Berlin Bear / Best Crime or Adventure
Destination Moon Destination Moon
Irving Pichel
Winner
Bronze Berlin Bear / Best Documentary
The Undefeated The Undefeated
Paul Dickson
Winner
Bronze Berlin Bear / Best Drama
The Browning Version The Browning Version
Anthony Asquith
Winner
Bronze Berlin Bear / Best Musical
Bronze Plaque / Best Advertising Film
Blick ins Paradies Blick ins Paradies
Winner
Bronze Plaque / Best Art/Scientific Film
Il paradiso perduto Il paradiso perduto
Luciano Emmer, Enrico Gras Festival title: Bosch.
Winner
Bronze Plaque / Best Documentary/Cultural Film
Der gelbe Dom Der gelbe Dom
Winner
Golden Plaque / Best Advertising Film
The Story of Time The Story of Time
Robert G. Leffingwell
Winner
Golden Plaque / Best Art/Scientific Film
Der Film entdeckte Kunstwerke indianischer Vorzeit Der Film entdeckte Kunstwerke indianischer Vorzeit
Winner
Golden Plaque / Best Documentary/Cultural Film
Kleine Nachtgespenster Kleine Nachtgespenster
Eugen Schuhmacher
Winner
Silver Plaque / Best Advertising Film
Het gala-Concert Het gala-Concert
Winner
Silver Plaque / Best Art/Scientific Film
Goya Goya
Winner
Silver Plaque / Best Documentary/Cultural Film
Begone Dull Care Begone Dull Care
Evelyn Lambart, Norman McLaren
Winner
Special Prize of the City of Berlin
The Forbidden Christ 7.1
The Forbidden Christ Il Cristo proibito
Curzio Malaparte
Winner
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Jean Delannoy
Winner
Special Prize of the City of Berlin - Honorary Diploma
Affairs of Dr. Holl Dr. Holl
Rolf Hansen
Winner
Year
Nominations

