Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1991

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1991

Site Berlin, Germany
Date 15 February 1991 - 26 February 1991
Golden Berlin Bear / Best Short film
Six Point Nine Six Point Nine
Dan Bootzin
Winner
All nominees
Big Bang Big Bang
Bruno Bozzetto
Boogie Woogie Cat Boogie Woogie Cat
Les Kaluza
The Contest The Contest
Gerhard Schwarz
Get the Picture Et si on se faisait une toile
Daniel Barrau
Tribute to Cinema Hommage au cinéma
Alain Desrochers
Die Beichte Die Beichte
Jochen Kuhn
Golden Berlin Bear
The House of Smiles La casa del sorriso
Marco Ferreri
Winner
All nominees
Amelia Lópes O'Neill Amelia Lópes O'Neill
Valeriya Sarmiento
Good Evening, Mr. Wallenberg God afton, herr Wallenberg
Kjell Grede
Ultrà Ultrà
Ricky Tognazzi
Satan 6.8
Satan Satana
Viktor Aristov
Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca
Nicolás Echevarría
The Russia House 6.5
The Russia House
Fred Schepisi
The Miracle The Miracle
Neil Jordan
The Last Eunuch Da taijian Li Lianying
Tian Zhuangzhuang
Der Berg Der Berg
Markus Imhoof
Erfolg Erfolg
Franz Seitz Jr.
Uranus Uranus
Claude Berri
The Little Gangster Le petit criminel
Jacques Doillon
The Silence of the Lambs 8.6
The Silence of the Lambs
Jonathan Demme
Watch trailer
The Voyage of Captain Fracassa Il viaggio di Capitan Fracassa
Ettore Scola
Mister Johnson 6.3
Mister Johnson
Bruce Beresford
Quiet Days in August Isyhes meres tou Avgoustou
Pantelis Voulgaris
Dances with Wolves 7.8
Dances with Wolves Dances With Wolves
Kevin Costner
The Ballad of the Sad Cafe The Ballad of the Sad Cafe
Simon Callow
Snake's Fang Dandan-e-mar
Masud Kimiai
Der Tangospieler Der Tangospieler
Roland Gräf
Fortune Express Fortune Express
Olivier Schatzky
The Conviction La condanna
Marco Bellocchio
When the Stars Were Red Ked hviezdy boli cervené
Dusan Trancík
Lovers 6.9
Lovers Amantes / Lovers
Vicente Aranda
Silver Berlin Bear / Best Actor
Maynard Eziashi
Mister Johnson
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Victoria Abril
Victoria Abril
Lovers
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Ricky Tognazzi
Ultrà Tied with The Silence of the Lambs (1991).
Winner
Jonathan Demme
Jonathan Demme
The Silence of the Lambs Tied with Ultrà (1991).
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Last 100 Years of Marx-Leninismus in Bohemia Posledních 100 let Marx-Leninismu v Cechách
Pavel Koutský
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Dances with Wolves 7.8
Dances with Wolves Dances With Wolves
Kevin Costner For producing/directing/starring the movie.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Satan 6.8
Satan Satana
Viktor Aristov Tied with La condanna (1991).
Winner
The Conviction La condanna
Marco Bellocchio Tied with Satana (1991).
Winner
Caligari Film Award
All the Vermeers in New York All the Vermeers in New York
Jon Jost
Winner
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Winner
All the Vermeers in New York All the Vermeers in New York
Jon Jost
Winner
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Little Gangster Le petit criminel
Jacques Doillon
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Die Mauer Die Mauer
Jürgen Böttcher
Winner
Panorama Audience Award / Feature Film
All nominees
Vaikai is Amerikos viesbucio 8.2
Vaikai is Amerikos viesbucio Vaikai is America viesbucio
Raimundas Banionis
Panorama Audience Award / Fiction Film
All nominees
Julia Has Two Lovers Julia Has Two Lovers
Bashar Shbib
Peace Film Award
Alice in Wondertown Alicia en el pueblo de Maravillas
Daniel Díaz Torres
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Paris Is Burning Paris Is Burning
Jennie Livingston
Winner
Teddy / Best Feature Film
Forbidden Love Zapovezená láska
Vladislav Kvasnicka
Winner
Poison Poison
Todd Haynes
Winner
All nominees
The Garden The Garden
Derek Jarman
Teddy / Best Short Film
Relax Relax
Chris Newby
Winner
The Making of Monsters The Making of Monsters
John Greyson
Winner
Wolfgang Staudte Award
Kikuchi Kikuchi
Kenchi Iwamoto
Winner
Berlinale Camera
Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Winner
Jane Russell
Jane Russell
Winner
Special Mention
The Last Eunuch Da taijian Li Lianying
Tian Zhuangzhuang
Winner
Snake's Fang Dandan-e-mar
Masud Kimiai
Winner
The Little Gangster Le petit criminel
Jacques Doillon
Winner
OCIC Award - Honorable Mention / Forum of New Cinema
The Garden The Garden
Derek Jarman
Winner
OCIC Award / Competition
The Little Gangster Le petit criminel
Jacques Doillon
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
Lola Lola
María Novaro
Winner
Audi Short Film Award / Best Short Film
All nominees
The Abandoned 58 The Abandoned 58
Michael Haussman
