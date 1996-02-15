Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1996

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1996

Site Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Date 15 February 1996 - 26 February 1996
Golden Berlin Bear / Best Short film
Arrival of the Train Pribitie poezda
Andrei Zhelezniakov
Winner
All nominees
Skin Skin
Vincent O'Connell
The Country Doctor Maalaislääkäri
Katariina Lillqvist
Fremde Heimat Fremde Heimat
Damir Lukacevic
Blood and Lipstick Den röda fläcken
Gösta Werner
Swerve Swerve
Marcus Gale
The Bridge The Bridge
Garry Lane
Venditori di miracoli Venditori di miracoli
Federico Bruno
Twilight of the Gods Twilight of the Gods
Stewart Main
The Parts of Me that You Love Are Empty Beings Las partes de mí que te aman son seres vacíos
Mercedes Gaspar
Golden Berlin Bear
Sense and Sensibility 7.3
Sense and Sensibility
Ang Lee
Winner
All nominees
Richard III 7.6
Richard III
Richard Lonkreyn
Silent Night Stille Nacht
Dani Levy
Portland Portland
Niels Arden Oplev
Twelve Monkeys 7.7
Twelve Monkeys
Terry Gilliam
Watch trailer
A Single Spark Jeon tae-il
Park Kwang-su
Les menteurs Les menteurs
Elie Chouraqui
A Summer in La Goulette Saeif Halq Al Wadi
Férid Boughedir
Dead Man Walking 7.3
Dead Man Walking
Tim Robbins
Restoration 7.1
Restoration
Michael Hoffman
Vite strozzate Vite strozzate
Ricky Tognazzi
My Man Mon homme
Bertrand Blier
Éxtasis 6.6
Éxtasis
Mariano Barroso
Sun Valley Ri guang xia gu
He Ping
Faithful Faithful
Paul Mazursky
Get Shorty 6.3
Get Shorty
Barry Sonnenfeld
What I Have Written What I Have Written
John Hughes
Wielki tydzien Wielki tydzien
Andrzej Wajda
Village of Dreams Eno nakano bokuno mura
Eiti Higasi
The Sun Has Ears Taiyang you er
Yim Ho
Mahjong Ma jiang
Edvard Yan
Mary Reilly 6.6
Mary Reilly
Stephen Frears
All Things Fair 6.5
All Things Fair Lust och fagring stor
Bo Widerberg
Silver Berlin Bear / Best Actor
Dead Man Walking
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Anouk Grinberg
Anouk Grinberg
My Man
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Yim Ho
The Sun Has Ears Tied with Richard Loncraine for Richard III (1995).
Winner
Richard Lonkreyn
Richard III Tied with Ho Yim for Taiyang you er (1995).
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
The Country Doctor Maalaislääkäri
Katariina Lillqvist
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Village of Dreams Eno nakano bokuno mura
Eiti Higasi For the superb originality in evocating childhood.
Winner
Silver Berlin Bear
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
All Things Fair 6.5
All Things Fair Lust och fagring stor
Bo Widerberg
Winner
Alfred Bauer Award
Vite strozzate Vite strozzate
Ricky Tognazzi
Winner
Blue Angel
All Things Fair 6.5
All Things Fair Lust och fagring stor
Bo Widerberg
Winner
C.I.C.A.E. Award / Forum of New Cinema
Welcome to the Dollhouse Welcome to the Dollhouse
Todd Solondz
Winner
C.I.C.A.E. Award / Panorama
Chinese Chocolate Chinese Chocolate
Qi Chang, Yan Cui
Winner
Chinese Chocolate Chinese Chocolate
Qi Chang, Yan Cui
Winner
Caligari Film Award
Charms Zwischenfälle Charms Zwischenfälle
Michael Kreihsl
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Sun Has Ears Taiyang you er
Yim Ho
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Bulan Tertusuk Ilalang Bulan Tertusuk Ilalang
Garin Nugroho
Winner
FIPRESCI Prize / Panorama
When the Cat's Away Chacun cherche son chat
Cédric Klapisch
Winner
New York Film Academy Scholarship Award
Shoot Me Angel Shoot Me Angel
Amal Bedjaoui
Winner
Panorama Audience Award
All nominees
Agnes Agnes
Egill Eðvarðsson
Panorama Award of the New York Film Academy
The Killers The Killers
Tanya Hamilton
Winner
Panorama Award of the New York Film Academy - Special Mention
Zica zivota Zica zivota
Momir Matovic
Winner
Nachtland Nachtland
Cyril Tuschi
Winner
Peace Film Award
Devils Don't Dream! Devils Don't Dream!
Andreas Hoessli
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Dead Man Walking 7.3
Dead Man Walking
Tim Robbins
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
To Have (or Not) En avoir (ou pas)
Laetitia Masson
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Dead Man Walking 7.3
Dead Man Walking
Tim Robbins
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Dead Man Walking 7.3
Dead Man Walking
Tim Robbins
Winner
All nominees
Twelve Monkeys 7.7
Twelve Monkeys
Terry Gilliam
Watch trailer
Sense and Sensibility 7.3
Sense and Sensibility
Ang Lee
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
Picoti Picota Picoti Picota
Shunji Iwai
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Paris Was a Woman Paris Was a Woman
Greta Schiller
Winner
Teddy / Best Documentary Film
The Celluloid Closet 7.8
The Celluloid Closet
Rob Epstein, Jeffrey M. Friedman
Winner
Teddy / Best Feature Film
I'll Be Your Mirror I'll Be Your Mirror
Edmund Coulthard, Nan Goldin
Winner
The Watermelon Woman 7.1
The Watermelon Woman
Cheryl Dunye
Winner
Teddy / Best Short Film
Unbound Unbound
Claudia Morgado
Winner
Alkali, Iowa Alkali, Iowa
Mark Kristofer
Winner
Teddy / Jury Prize
Jerry Tartaglia
Winner
Wolfgang Staudte Award
Okaeri Okaeri
Makoto Shinozaki
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Jack Lemmon
Jack Lemmon
Winner
Elia Kazan
Elia Kazan
Winner
Berlinale Camera
Astrid Henning-Jensen
Winner
Chingiz Aitmatov
Winner
Sally Field
Sally Field
Winner
Jodie Foster
Jodie Foster
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Competition
Sun Valley Ri guang xia gu
He Ping
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Forum of New Cinema
Devils Don't Dream! Devils Don't Dream!
Andreas Hoessli
Winner
C.I.C.A.E. Award - Honorable Mention / Forum of New Cinema
To Have (or Not) En avoir (ou pas)
Laetitia Masson
Winner
Best Debut Film
Black & White: A Love Story Black & White: A Love Story
Susanna Lo
Winner
Children's Film Festival: Award of the Senator for Women, Youth and Family
My Friend Joe My Friend Joe
Chris Bould
Winner
Children's Film Festival: Honorable Mention
Bonjour Timothy Bonjour Timothy
Wayne Tourell
Winner
UNICEF Award / Best Short Film
The Forgotten Toys The Forgotten Toys
Graham Ralph
Winner
UNICEF Award
The Boy Who Stopped Talking De jongen die niet meer praatte
Ben Sombogaart
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention / Best Short Film
The Cinema Ticket Kinobilletten
Gunnar Vikene
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention
Anton Anton
Aage Rais-Nordentoft
Winner
Alfred Bauer Award - Honorable Mention
Mahjong Ma jiang
Edvard Yan
Winner
Sun Valley Ri guang xia gu
He Ping
Winner
Silent Night Stille Nacht
Dani Levy
Winner
Children's Film Festival: Best Short Film
The Forgotten Toys The Forgotten Toys
Graham Ralph
Winner
Children's Film Festival: Best Short Film - Honorable Mention
Overdose Overdose
Claude Cloutier
Winner
Mionetto Film Award
A Drop in the Ocean Stagona ston okeano
Eleni Alexandraki
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more