Майли Сайрус, настоящее имя которой Дестини Хоуп Сайрус, родилась 23 ноября 1992 года в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США), в семье знаменитого кантри-певца Билли Рэя Сайруса и Летиции Джин Сайрус. Когда дочь стала популярной, Тиш (Летиция) стала ее агентом. Еще в детстве девушку стали называть Майли из-за того, что она постоянно улыбалась (Smiley –улыбчивая). У Майли есть три брата и две сестры. Трэйс Сайрус, брат Майли, играет в группе Metro Station. Крестной матерью девушки является известная певица Долли Партон. С самого детства Майли Сайрус была окружена людьми из шоу-бизнеса, поэтому выбор профессии никогда не был для нее трудным вопросом. В 2001 году, когда семья Сайрус переехала в Канаду, Майли впервые заявила о своем желании стать актрисой.

Роли Майли Сайрус

Свою первую, хоть и эпизодическую роль Майли сыграла в сериале Doc, где снимался ее отец, Билли Рэй Сайрус. После этого ей посчастливилось попасть на съемки фильма Тима Бертона «Крупная рыба», где юной Сайрус доверили второстепенную роль девочки Рути.

Майли Сайрус - Ханна Монтана

Когда Майли Сайрус исполнилось 11 лет, она пошла на кастинг для нового проекта студии Disney «Ханна Монтана». Сюжет шоу строится вокруг школьница, которая ведет двойную жизнь, параллельно являясь еще и популярной певицей. Изначально Майли пробовалась на роль подруги главной героини, однако продюсеры сериала предложили ей главную роль, что в итоге и сделало Майли звездой и кумиром подростков. В сериале девушке приходилось не только играть, но и петь. В образе Ханны Монтаны Майли выступила «на разогреве» более чем на двадцати концертах группы The Cheetah Girls.

Как певица Майли Сайрус дебютировала в 2007 году, когда вышел альбом «Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus». Этот альбом состоял наполовину из саундтрека к «Ханне Монтане» и наполовину – исполненные самой Майли. Релиз моментально стал очень популярным, а хиты из него попали в престижные хит-парады.

Популярность Майли Сайрус к 2008 году достигла такой популярности, что она вошла в десятку самых богатых подростков в возрасте от 8 до 16 лет. В этом году Майли выпустила сольный альбом под названием «Breakout», который стал платиновым. Свою первую главную роль в большом кино Майли Сайрус сыграла в 2009, однако это был полнометражный фильм «Ханна Монтана: Кино», где она сыграла уже привычную для себя роль. В 2010 она снялась в мелодраме «Последняя песня» по роману Николаса Спаркса, где познакомилась с Лиамом Хемсвортом.

В 2011 году Сайрус прошла кастинг на ремейк французского фильма «ЛОЛ». В американской версии Майли сыграла главную роль девушки по имени Лола. Экранной матерью Сайрус стала актриса Деми Мур. В этой мелодраме для подростков можно также увидеть Дугласа Бута и Эшли Грин.

Майли Сайрус - Wrecking ball

Параллельно со съемками в фильмах Майли успевала записывать новые музыкальные альбомы и ездить в гастрольные туры. Одной из самых ярких и запоминающихся композиций Сайрус стала песня «Wrecking ball». Большой фурор вызвал видеоклип на эту песню, где девушка снялась полностью обнаженной. Этот клип стал не только одним из самых просматриваемых в интернете, но и одним их самых пародируемых.

Личная жизнь Майли Сайрус

В личной жизни Майли Сайрус было несколько громких романов. В 2006 году она встречалась с вокалистом популярной группы Jonas Brothers Ником Джонасом. Пара рассталась в 2007 году. Также в ее жизни был роман с Патриком Шварценеггером, сыном Арнольда Шварценеггера. Они встречались недолгое время в 2014 году, после чего она вновь сошлась с Лиамом Хемсвортом.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

В 2009 году на съемках фильма «Последняя песня» Майли познакомилась с Лиамом Хемсвортом. Между актерами завязались романтические отношения, которые привели к помолвке в 2012 году. Однако некоторое время спустя Майли и Лиам расстались. После их разрыва жизнь Сайрус напоминала одну сплошную вечеринку – о выходках девушки писали все западные таблоиды, она пропагандировала разгульный образ жизни и эпатировала публику своим внешним видом. В 2016 Лиам и Майли возобновили свои отношения и помолвку. Наряды и поведение Сайрус после этого стали намного скромнее.