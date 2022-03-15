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Кэт Деннингс

Kat Dennings
Кэт Деннингс
Кэт Деннингс Kat Dennings
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Дата рождения
13 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Брин-Мор, Пенсильвания, США
Рост
164 см
Биография Кэт Деннингс

Кэт Деннингс появилась на свет 13 июня 1986 года в городе Брин-Мор, расположенном в американском штате Пенсильвания, в многодетной еврейской семье. Кэт была младшей из пятерых детей. Ее мама Эллен Джудит работала логопедом и писала стихи, а папа Джеральд занимался молекулярной биологией, а также преподавал в учебных заведениях. Будущая актриса училась дома.

Первой актерской работой Кэт в 1996 году стала роль в рекламном ролике картофельных чипсов. В 14 лет родители перевезли ее в Лос-Анджелес. В 2000 году состоялся ее профессиональный дебют: Кэт исполнила роль вредного подростка в картине «Секс в большом городе». А уже через два года Деннингс получила ключевую роль в картине «Призрачная команда», которую зрители увидели на телеканале Disney. В дальнейшем Кэт получала все больше крупных ролей.

Актриса обожает читать и смотреть кино, любит животных и является хозяйкой кошки по кличке Молли. С 2001 года Кэтрин является активным пользователем соцсетей, а в 2011 году попробовала себя в качестве видеоблогера.

Деннингс близок иудаизм, однако она рассматривает его с этнической и культурной точек зрения, а не с религиозной.

Интересные факты о Кэт Деннингс
  • Настоящее имя актрисы – Кэтрин Виктория Литвак.
  • В детском саду Friends' Central School в Винвуде, куда Кэтрин отвели родители, она пробыла всего день: ее подняли на смех из-за платья, а воспитатели сделали замечание относительно ошибки в слове «друг». Девочка покинула детский центр раз и навсегда.
  • Кэт уже утвердили на участие в сериале «Любовь вдовца», но в последний момент режиссеры отдали роль актрисе Норе Зехетнер.
  • В 2010 году Деннингс приняла участие в съемках музыкального видео на песню Боба Шнайдера 40 Dogs (Like Romeo and Juliet).
  • При росте 164 сантиметра вес девушки составляет около 70 килограммов. При этом параметры ее фигуры 92-69-97.
Фильмография Кэт Деннингс
День Друзейдарения
День Друзейдарения
комедия, драма 2020, США
4.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.0
Написать любовь на её руках
Написать любовь на её руках
биография, драма, мюзикл 2012, США
5.0
Тор
Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.0
Нация мечтателей
Нация мечтателей
драма, мелодрама 2010, Канада
6.0
Защитнег
Защитнег
драма 2009, Канада
6.0
Камень желаний
Камень желаний
комедия 2009, США / ОАЭ
5.0
Будь моим парнем на 5 минут
Будь моим парнем на 5 минут
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, США
8.0
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15 марта 2022 16:43
Кэт Деннингс и ее подруги выбирают игрушки для взрослых в трейлере второго сезона «Куколки» Во втором сезоне ожидается странный и сюрреалистичный юмор, полюбившийся поклонникам сериала.
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12 января 2022 16:53
На первом кадре из второго сезона «Куколки» показали Кэт Деннингс и новую героиню в исполнении Лилли Сингх Звезда YouTube сыграет владелицу бара и любовный интерес одной из героинь.
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8 декабря 2021 16:47
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6 комментариев
15 июля 2019 11:10
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