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Кэт Деннингс
Кэт Деннингс Kat Dennings
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Кэт Деннингс

Kat Dennings

Дата рождения
13 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Брин-Мар, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Кэт Деннингс

Кэт Деннингс появилась на свет 13 июня 1986 года в городе Брин-Мор, расположенном в американском штате Пенсильвания, в многодетной еврейской семье. Кэт была младшей из пятерых детей. Ее мама Эллен Джудит работала логопедом и писала стихи, а папа Джеральд занимался молекулярной биологией, а также преподавал в учебных заведениях. Будущая актриса училась дома.

Первой актерской работой Кэт в 1996 году стала роль в рекламном ролике картофельных чипсов. В 14 лет родители перевезли ее в Лос-Анджелес. В 2000 году состоялся ее профессиональный дебют: Кэт исполнила роль вредного подростка в картине «Секс в большом городе». А уже через два года Деннингс получила ключевую роль в картине «Призрачная команда», которую зрители увидели на телеканале Disney. В дальнейшем Кэт получала все больше крупных ролей.

Актриса обожает читать и смотреть кино, любит животных и является хозяйкой кошки по кличке Молли. С 2001 года Кэтрин является активным пользователем соцсетей, а в 2011 году попробовала себя в качестве видеоблогера.

Деннингс близок иудаизм, однако она рассматривает его с этнической и культурной точек зрения, а не с религиозной.

Популярные фильмы

Ванда/Вижн 8.2
Ванда/Вижн (2021)
Тор 7.9
Тор (2011)
Большой рот 7.8
Большой рот (2017)

Фильмография Кэт Деннингс

Смена передач 6.3
Смена передач
комедия 2025, США
Ванда/Вижн 8.2
Ванда/Вижн
драма, боевик, фантастика, мини-сериал 2021, США
Что, если...? 7.3
Что, если...?
анимация, фантастика, приключения 2021, США
День другодарения 4.4
День другодарения Friendsgiving
комедия, драма 2020, США
Куколка 6.7
Куколка
комедия 2019, США
Большой рот 7.8
Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
Тор 2: Царство тьмы 7.7
Тор 2: Царство тьмы Thor: The Dark World
приключения, боевик 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
Написать любовь на её руках 6.2
Написать любовь на её руках To Write Love on Her Arms
биография, драма, мюзикл 2012, США
Смотреть трейлер
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Кэт Деннингс и ее подруги выбирают игрушки для взрослых в трейлере второго сезона «Куколки»
На первом кадре из второго сезона «Куколки» показали Кэт Деннингс и новую героиню в исполнении Лилли Сингх
На первом кадре из второго сезона «Куколки» показали Кэт Деннингс и новую героиню в исполнении Лилли Сингх

Интересные факты о Кэт Деннингс

  • Настоящее имя актрисы – Кэтрин Виктория Литвак.
  • В детском саду Friends' Central School в Винвуде, куда Кэтрин отвели родители, она пробыла всего день: ее подняли на смех из-за платья, а воспитатели сделали замечание относительно ошибки в слове «друг». Девочка покинула детский центр раз и навсегда.
  • Кэт уже утвердили на участие в сериале «Любовь вдовца», но в последний момент режиссеры отдали роль актрисе Норе Зехетнер.
  • В 2010 году Деннингс приняла участие в съемках музыкального видео на песню Боба Шнайдера 40 Dogs (Like Romeo and Juliet).
  • При росте 164 сантиметра вес девушки составляет около 70 килограммов. При этом параметры ее фигуры 92-69-97.
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