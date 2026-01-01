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Эшли Тисдейл
Ashley Tisdale
Киноафиша
Персоны
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Ashley Tisdale
Дата рождения
2 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ocean Township, США
Рост
160 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Эшли Тисдейл
Родилась 2 июля, 1985 года. Уэст Дил, штат Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
7.8
Финес и Ферб
(2007)
7.7
Молодые и голодные
(2014)
Фильмография Эшли Тисдейл
5.3
Большой фильм Малыша Акулы!
Baby Shark's Big Movie!
приключения, анимация, комедия
2023, Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания
Смотреть трейлер
5.6
Второй шанс Кэрол
комедия
2019, США
6.1
Со всеми вас праздниками!
комедия, семейный
2019, США
7.1
Финес и Ферб
Phineas and Ferb
комедия
2018, США
4.2
Дафна и Велма
Daphne & Velma
боевик, комедия, криминал
2018, США
6.5
Распрекрасный принц
Charming
анимация, мюзикл, комедия
2017, Канада
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7.7
Молодые и голодные
комедия, мелодрама
2014, США
5.9
Сердце вдребезги
Playing It Cool
комедия, мелодрама
2014, США
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Новости личной жизни Эшли Тисдейл
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