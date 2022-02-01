Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды и номинации
Связи
Вопросы и ответы
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Зак Эфрон
были в отношениях с 2005 по 2010
Джош Хатчерсон
были в отношениях в 2011 г
Биография Ванесса Хадженс
Родилась 14 декабря 1988. Салинас, Калифорния, США
Развернуть
Фильмография Ванесса Хадженс
My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия
2021, Ирландия / Канада
7.0
Тик-так... БУМ!
биография, драма, мюзикл
2021, США
8.0
На месте принцессы 3: Роман со звездой
мелодрама
2021, США
5.0
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.0
На месте принцессы: Новая жизнь
комедия, драма, семейный
2020, США
5.0
Полярный
боевик, криминал
2019, США / Германия
6.0
Рыцарь под Рождество
приключения, комедия, драма
2019, США
5.0
На месте принцессы
мелодрама
2018, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Банда мстительниц борется против коррумпированных мужчин в трейлере триллера Asking For It
Главные роли сыграли Кирси Клемонс, Ванесса Энн Хадженс, Александра Шипп и Эзра Миллер.
Написать
1 февраля 2022 11:41
Netflix выпустил ролик о съемках мюзикла «Тик-так…БУМ!» с Эндрю Гарфилдом
В видео показаны репетиции Гарфилда и Ванессы Энн Хадженс.
Написать
13 декабря 2021 15:39
Эндрю Гарфилд поет с Ванессой Хадженс в новом музыкальном номере из фильма «Тик-так… БУМ!»
Контрастный отрывок показывает ссору главного героя с возлюбленной.
Написать
29 ноября 2021 16:42
Все новости
Статьи о персоне
Вот это кастинг: 12 актеров, которые могли стать звездами «Сумерек», но что-то пошло не так
«Сумерки» отмечают 10-летие, а мы вспоминаем тех, кто мог заменить Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в главных ролях
1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
Все статьи
Связи
Зак Эфрон
Zac Efron
были в отношениях с 2005 по 2010
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
были в отношениях в 2011 г
Все связи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики