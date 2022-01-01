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Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Ville Haapasalo
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Вилле Хаапасало
Ville Haapasalo
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Дата рождения
28 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Вилле Хаапасало
Родился 28 февраля, 1972 года. Лахти, Финляндия.
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Фильмография Вилле Хаапасало
Глупое молодое сердце
драма
2018, Финляндия / Нидерланды / Македония / Швеция
6.0
Облик убийцы
триллер, криминал
2016, Финляндия
5.0
Три мушкетера
исторический, приключения
2013, Россия
3.0
Любовь в большом городе 3
комедия
2013, Россия
6.0
Беременный
комедия
2011, Россия
4.0
Самоубийцы
комедия, драма
2011, Россия
7.0
Любовь в большом городе 2
комедия
2010, Россия
7.0
Весельчаки
комедия
2009, Россия
7.0
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