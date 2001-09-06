Оповещения от Киноафиши
Сердце медведицы

Karu süda 18+
О фильме

Молодой охотник Ника отправляется в Сибирь, где становится участником драматических событий — отвергнутая им пятнадцатилетняя красавица из местного племени, Гитя, вонзает себе нож в живот. А после того, как Ника убивает медведя, его повсюду начинает преследовать медведица, перевоплощаясь время от времени в бессловесную дикарку…

Страна Чехия / Эстония / Германия / Россия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 сентября 2001
Дата выхода
24 августа 2002 Канада
14 января 2002 Финляндия
25 октября 2001 Чехия 15+
6 сентября 2001 Эстония
Бюджет €947 712
Производство 4S Production, Cumulus Projekt, Faama Film
Другие названия
Karu süda, Das Herz der Bärin, Das Herz des Bären, Le coeur de l'ourse, Medvědí srdce, Serce niedźwiedzicy, Serdtse medveditsy, The Heart of the Bear, Сердце медведицы
Режиссер
Арво Ихо
В ролях
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Ильяна Павлова
Ильяна Павлова
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Арво Кукумяги
Дин Махаматдинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
