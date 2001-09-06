Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Молодой охотник Ника отправляется в Сибирь, где становится участником драматических событий — отвергнутая им пятнадцатилетняя красавица из местного племени, Гитя, вонзает себе нож в живот. А после того, как Ника убивает медведя, его повсюду начинает преследовать медведица, перевоплощаясь время от времени в бессловесную дикарку…
|24 августа 2002
|Канада
|14 января 2002
|Финляндия
|25 октября 2001
|Чехия
|15+
|6 сентября 2001
|Эстония