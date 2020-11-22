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Мустафа Надаревич
Mustafa Nadarević
Киноафиша
Персоны
Мустафа Надаревич
Мустафа Надаревич
Mustafa Nadarević
Дата рождения
2 мая 1943
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
22 ноября 2020
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.0
Путь Халимы
(2012)
7.9
Ничья земля
(2001)
7.2
Балканский мальчик
(2004)
Фильмография Мустафа Надаревич
5.4
Подмастерье Хлапич
Segrt Hlapic
приключения, семейный
2013, Хорватия
6.9
Когда наступит день
Kad svane dan
драма
2012, Сербия / Франция / Хорватия
Смотреть трейлер
8
Путь Халимы
Halimin put
драма
2012, Хорватия / Словения / Босния и Герцеговина
7.2
Балканский мальчик
Mirage/ Iluzija
драма
2004, Македония
7.9
Ничья земля
No Man's Land
военный, комедия, драма
2001, Франция / Великобритания / Италия / Босния и Герцеговина / Словения / Бельгия
6.8
Графиня Дора
Kontesa Dora
биография, драма, исторический
1993, Хорватия
6.5
Добровольцы поневоле
Dobrovoljci
комедия
1986, Югославия
6.9
Папа в командировке
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
драма
1985, Югославия
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