1837 год. Дочь богатого фермера Эмма выходит замуж за деревенского врача по имени Шарль Бовари. Общаясь только с вульгарными представителями местной буржуазии, девушка, еще недавно бывшая романтичной идеалисткой, очень быстро теряет всякое представление о счастье. Сначала она становится любовницей живущего по близости дворянина, который вскоре бросает ее, а затем заводит интрижку с секретарем нотариуса.
СтранаФранция
Продолжительность2 часа 23 минуты
Год выпуска1991
Премьера онлайн15 февраля 2021
Премьера в мире3 марта 1991
Дата выхода
3 марта 1991
Германия
3 апреля 1991
США
3 апреля 1991
Франция
24 декабря 1992
Южная Корея
18
MPAAPG-13
Бюджет50 000 000 FRF
Сборы в мире$1 942 423
ПроизводствоMK2 Productions, CED Productions, FR3 Films Production