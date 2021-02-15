Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мадам Бовари
Рейтинг IMDb: 6.6
Мадам Бовари

Мадам Бовари

Madame Bovary 18+
О фильме

1837 год. Дочь богатого фермера Эмма выходит замуж за деревенского врача по имени Шарль Бовари. Общаясь только с вульгарными представителями местной буржуазии, девушка, еще недавно бывшая романтичной идеалисткой, очень быстро теряет всякое представление о счастье. Сначала она становится любовницей живущего по близости дворянина, который вскоре бросает ее, а затем заводит интрижку с секретарем нотариуса.
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 15 февраля 2021
Премьера в мире 3 марта 1991
Дата выхода
3 марта 1991 Германия
3 апреля 1991 США
3 апреля 1991 Франция
24 декабря 1992 Южная Корея 18
MPAA PG-13
Бюджет 50 000 000 FRF
Сборы в мире $1 942 423
Производство MK2 Productions, CED Productions, FR3 Films Production
Другие названия
Madame Bovary, Мадам Бовари, 包法利夫人, Bovaryné, Doamna Bovary, Pani Bovary, Paní Bovaryová, Ponia Bovari, Μαντάμ Μποβαρί, Пані Боварі, ボヴァリー夫人（1991）
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жан-Франсуа Бальмер
Кристоф Малавуа
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
11 голосов
6.6 IMDb
