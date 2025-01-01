Menu
Moscow International Film Festival 1989

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 1989

FIPRESCI Prize
Ariel 7.5
Ariel
Aki Kaurismäki
Winner
Golden St. George
Ladri di saponette 7.2
Ladri di saponette
Maurizio Nichetti
Winner
Grand Cinema Grand Cinema
Hassan Hedayat
Jadup und Boel Jadup und Boel
Rainer Simon
Stan posiadania Stan posiadania
Krzysztof Zanussi
The 15 Year Old Girl La fille de 15 ans
Jacques Doillon
Nunca estuve en Viena Nunca estuve en Viena
Antonio Larreta
The Discarnates Ijin-tachi to no natsu
Nobuhiko Obayashi
The Way Steel Was Tempered Tako se kalio celik
Zelimir Zilnik
Ironweed 6.7
Ironweed
Héctor Babenco
Arc Light Hu guang
Zhang Junzhao
Jesus Christ's Horoscope Jézus Krisztus horoszkópja
Miklós Jancsó
A Hoof Here, a Hoof There 6.9
A Hoof Here, a Hoof There Kopytem sem, kopytem tam
Věra Chytilová
Love Lies Mentiras piadosas
Arturo Ripstein
The Rainbow The Rainbow
Ken Russell
A Visitor to a Museum 7.3
A Visitor to a Museum Posetitel muzeya
Konstantin Lopushanskiy
Follow Me Follow Me
Maria Knilli
Come, Come, Come Upwards Aje aje bara aje
Im Kvon Tek
The Accidental Tourist 6.7
The Accidental Tourist
Lawrence Kasdan
Ariel 7.5
Ariel
Aki Kaurismäki
A Tale of Adam Mickiewicz's 'Forefathers' Eve' 6.8
A Tale of Adam Mickiewicz's 'Forefathers' Eve' Lawa. Opowiesc o 'Dziadach' Adama Mickiewicza
Tadeusz Konwicki
Special Jury Prize
A Visitor to a Museum 7.3
A Visitor to a Museum Posetitel muzeya
Konstantin Lopushanskiy
Winner
Ecumenical Jury Award
A Visitor to a Museum 7.3
A Visitor to a Museum Posetitel muzeya
Konstantin Lopushanskiy
Winner
Bronze St. George / Best Actor
Turo Pajala
Ariel
Winner
Bronze St. George / Best Actress
Kang Soo-youn
Come, Come, Come Upwards
Winner
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Stan posiadania Stan posiadania
Krzysztof Zanussi
Winner
Year
Nominations

