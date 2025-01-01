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Постер фильма Посетитель музея
Постер фильма Посетитель музея
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Посетитель музея

Посетитель музея

Posetitel muzeya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экологическая катастрофа свершилась. Это последний акт и логическое завершение многовековых отношений Человека и Природы, построенных на ненасытном потребительстве и бездумном мотовстве. Герой фильма — один из немногих, оставшихся в живых и сохранивших человеческий облик и образ мыслей. "Посетитель" пришел, чтобы искупить вину человечества и спасти несчастных...
Страна СССР / Германия / Швейцария
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 7 июля 1989
Дата выхода
14 марта 1990 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм», Trete Tvorcheskoe Obedinenie, Goskino
Другие названия
Posetitel muzeya, Visitor of a Museum, Izgnanie iz ada, O Visitante do Museu, A Visitor to a Museum, Der Museumsbesucher, Expulsion from Hell, Il visitatore del museo, Le visiteur du musée, Muzeum, Посетитель музея
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Вера Майорова
Вадим Лобанов
Ирина Ракшина
Александр Расинский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Посетитель музея

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