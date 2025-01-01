Экологическая катастрофа свершилась. Это последний акт и логическое завершение многовековых отношений Человека и Природы, построенных на ненасытном потребительстве и бездумном мотовстве. Герой фильма — один из немногих, оставшихся в живых и сохранивших человеческий облик и образ мыслей. "Посетитель" пришел, чтобы искупить вину человечества и спасти несчастных...
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