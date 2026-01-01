Оповещения от Киноафиши
Копытом сюда, копытом туда
Копытом сюда, копытом туда
Kopytem sem, kopytem tam
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
1 марта 1989
Дата выхода
1 марта 1989
Чехия
1 марта 1989
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kopytem sem, kopytem tam, A Hoof Here, a Hoof There, Egyet ide, egyet oda, Einmal hin, einmal her, Hevosenleikkiä, Reacción en cadena, Snowball Reaction, Szybko tu, szybko tam, Tainted Horseplay, Από δω κι από κει, Копытом сюда, копытом туда
Режиссер
Вера Хитилова
В ролях
Tomás Hanák
Milan Steindler
Давид Вавра
Тереза Кучерова
Иржи Бартошка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
