Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Копытом сюда, копытом туда
1 постер
Киноафиша Фильмы Копытом сюда, копытом туда

Копытом сюда, копытом туда

Kopytem sem, kopytem tam 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехословакия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 марта 1989
Дата выхода
1 марта 1989 Чехия
1 марта 1989 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kopytem sem, kopytem tam, A Hoof Here, a Hoof There, Egyet ide, egyet oda, Einmal hin, einmal her, Hevosenleikkiä, Reacción en cadena, Snowball Reaction, Szybko tu, szybko tam, Tainted Horseplay, Από δω κι από κει, Копытом сюда, копытом туда
Режиссер
Вера Хитилова
Вера Хитилова
В ролях
Tomás Hanák
Milan Steindler
Давид Вавра
Тереза Кучерова
Иржи Бартошка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше