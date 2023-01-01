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Любовь
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Любовь, 1972

1972 / Болгария
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1972
Режиссер
Людмил Стайков
В ролях
Невена Коканова
Стефан Данаилов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь 1 постер
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