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Индия
India: Matri Bhumi
Индия, 1959
1959 / Италия / Франция
7.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
документальный
драма
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О фильме
Несколько рассказов, изображающих пейзажи и фауну Индии, смешаны с документальными кадрами.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
9 мая 1959
Режиссер
Роберто Росселлини
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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