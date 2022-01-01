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Индия
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India: Matri Bhumi

Индия, 1959

1959 / Италия / Франция
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Несколько рассказов, изображающих пейзажи и фауну Индии, смешаны с документальными кадрами.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 9 мая 1959
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Индия 2 постера
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