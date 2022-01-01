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Музыкальная комната
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Jalsaghar

Музыкальная комната, 1958

1958 / Индия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Действие происходит в двадцатые годы прошлого века во дворце в Нимтита, в Бенгалии. Покуривая хуку, на террасе сидит Бишвамбхар Рой, последний из рода бенгальских феодалов. Из соседнего дома доносятся звуки музыки — это сосед-нувориш устраивает праздник по случаю традиционного обряда инициации своего сына.

Тонкий ценитель музыки, он в своё время собирал лучших музыкантов, певцов и танцоров на церемонию в честь своего сына. Но сегодня жены и сына уже нет в живых, а сам он разорён. Желая «поставить на место» претенциозного соседа, хвастающегося своим музыкальным вкусом, Рой устраивает свой последний грандиозный концерт, в который вкладывает все до копейки. В последний раз он наслаждается музыкой и победой…

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 10 октября 1958
Премьера в мире 10 октября 1958
Возраст 16+
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Чхаби Бисвас
Сардар Ахтар
Гангапада Басу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Музыкальная комната 2 постера
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