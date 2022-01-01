Музыкальная комната, 1958

Действие происходит в двадцатые годы прошлого века во дворце в Нимтита, в Бенгалии. Покуривая хуку, на террасе сидит Бишвамбхар Рой, последний из рода бенгальских феодалов. Из соседнего дома доносятся звуки музыки — это сосед-нувориш устраивает праздник по случаю традиционного обряда инициации своего сына.



Тонкий ценитель музыки, он в своё время собирал лучших музыкантов, певцов и танцоров на церемонию в честь своего сына. Но сегодня жены и сына уже нет в живых, а сам он разорён. Желая «поставить на место» претенциозного соседа, хвастающегося своим музыкальным вкусом, Рой устраивает свой последний грандиозный концерт, в который вкладывает все до копейки. В последний раз он наслаждается музыкой и победой…