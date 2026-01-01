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Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс Miriam Hopkins
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Мириам Хопкинс

Miriam Hopkins

Дата рождения
18 октября 1902
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 октября 1972
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Мириам Хопкинс

Родилась 18 октября 1902 года. Саванна, Джорджия, США.

Популярные фильмы

Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
Доктор Джекилл и мистер Хайд (1931)
Неприятности в раю 7.9
Неприятности в раю (1932)
Серенада трех сердец 7.4
Серенада трех сердец (1933)

Фильмография Мириам Хопкинс

Погоня 7.1
Погоня The Chase
драма 1966, США
Детский час 7.3
Детский час The Children's Hour
драма 1961, США
Сестра Кэрри 7.3
Сестра Кэрри Carrie
мелодрама, драма 1952, США
Вирджиния-Сити 6.8
Вирджиния-Сити Virginia City
мелодрама, вестерн, исторический 1940, США
Эти трое 7.4
Эти трое These Three
драма, мелодрама 1936, США
Варварское побережье 6.8
Варварское побережье Barbary Coast
драма, мелодрама, приключения, вестерн 1935, США
Бекки Шарп 5.9
Бекки Шарп Becky Sharp
драма, мелодрама, военный 1935, США
Серенада трех сердец 7.4
Серенада трех сердец Design for Living
комедия, мелодрама 1933, США
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