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Мириам Хопкинс

Miriam Hopkins
Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс Miriam Hopkins
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Дата рождения
18 октября 1902
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 октября 1972
Карьера
Актриса
Биография Мириам Хопкинс

Родилась 18 октября 1902 года. Саванна, Джорджия, США.

Фильмография Мириам Хопкинс
Погоня
Погоня
драма 1966, США
7.0
Детский час
Детский час
драма 1961, США
6.0
Сестра Кэрри
Сестра Кэрри
мелодрама, драма 1952, США
7.0
Вирджиния-Сити
Вирджиния-Сити
мелодрама, вестерн, исторический 1940, США
6.0
Варварское побережье
Варварское побережье
драма, мелодрама, приключения, вестерн 1935, США
6.0
Бекки Шарп
Бекки Шарп
драма, мелодрама, военный 1935, США
5.0
Серенада трех сердец
Серенада трех сердец
комедия, мелодрама 1933, США
7.0
Мир и плоть
Мир и плоть
драма 1932, США
5.0
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Вторая часть эха фестиваля «Белые столбы» 9 и 10 сентября в «Родине» и на Новой сцене Александринского театра проектом «Кино в городе. Петербургская синематика» будет представлена программа «Стереокино и
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6 сентября 2016 13:34
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