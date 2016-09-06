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Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс
Miriam Hopkins
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Мириам Хопкинс
Miriam Hopkins
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Дата рождения
18 октября 1902
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 октября 1972
Карьера
Актриса
Биография Мириам Хопкинс
Родилась 18 октября 1902 года. Саванна, Джорджия, США.
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Фильмография Мириам Хопкинс
Погоня
драма
1966, США
7.0
Детский час
драма
1961, США
6.0
Сестра Кэрри
мелодрама, драма
1952, США
7.0
Вирджиния-Сити
мелодрама, вестерн, исторический
1940, США
6.0
Варварское побережье
драма, мелодрама, приключения, вестерн
1935, США
6.0
Бекки Шарп
драма, мелодрама, военный
1935, США
5.0
Серенада трех сердец
комедия, мелодрама
1933, США
7.0
Мир и плоть
драма
1932, США
5.0
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