Поверженный идол, 1948

Жанр: драма нуар детектив В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Когда работающий во французском посольстве в Лондоне дворецкий становится подозреваемым в смерти его жены, в качестве свидетеля выступает только впечатлительный мальчик. Развернуть 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 1948 Режиссер Кэрол Рид В ролях Ральф Ричардсон Мишель Морган Соня Дрездел Бобби Хенрей Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат