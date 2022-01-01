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Поверженный идол
The Fallen Idol
Поверженный идол, 1948
1948 / Великобритания
7.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
нуар
детектив
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О фильме
Когда работающий во французском посольстве в Лондоне дворецкий становится подозреваемым в смерти его жены, в качестве свидетеля выступает только впечатлительный мальчик.
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7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1948
Режиссер
Кэрол Рид
В ролях
Ральф Ричардсон
Мишель Морган
Соня Дрездел
Бобби Хенрей
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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