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Постер фильма Соломенная женщина
6.8
Киноафиша Фильмы Соломенная женщина
6.8

Соломенная женщина

, 1964
Woman of Straw
Великобритания / триллер, криминал, драма / 18+
Постер фильма Соломенная женщина
6.8

О фильме

Это история сиделки богатого старика, которую племянник богача уговаривает выйти замуж за своего пациента, овладеть его богатством, а после смерти старика вместе получить удовольствие от его денег. Сиделка постепенно начинает проникаться любовью к больному богачу, однако, когда он внезапно умирает ее обвиняют в убийстве. Оказывается, что персонаж Коннери обманул сиделку и убил старого джентльмена, чтобы завладеть всеми его деньгами.

В ролях

Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Мария Марчелло
Шон Коннери
Шон Коннери
Энтони Ричмонд
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Чарльз Ричмонд
Александр Нокс
Detective Inspector Lomer
Джонни Секка
Thomas
Laurence Hardy
Baines
Питер Мэдден
Yacht Captain
Danny Daniels
Fenton
Ноэль Хоулетт
Assistant Solicitor
Дуглас Уилмер
Dr. Murray
Режиссер Бэзил Дирден
Сценарист Катрин Арли, Роберт Мюллер, Стенли Манн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 28 апреля 1964
Дата выхода
28 апреля 1964 Великобритания
27 августа 1964 Германия
30 сентября 1964 США
Бюджет $1 700 000
Производство Michael Relph Productions
Другие названия
Woman of Straw, La mujer de paja, Die Strohpuppe, Mulher de Palha, Bezcharakterní zena, Dubbelspel, Esrarengiz dilber, Femeia de paie, Gyilkosság a hajón, Intrygantka, La donna di paglia, La femme de paille, Myrdede hun?, Olkinainen, Stråkvinnen, Szalmaasszony, Wara no onna, Γυναίκα από άχυρο, Вірна дружина, Сламена вдовица, Соломенная вдова, Соломенная женщина, わらの女, 갈대, Gyilkossag a hajon

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Charles Richmond [о Тони] Посмотрите на него, мисс Марчелло. Обратите внимание на эти белоснежные руки. Ничего не умеют, кроме как водить «Ягуары» и соблазнять женщин.
Anthony Richmond Не хочешь ли ты, дядя, чтобы у тебя это всё ещё получалось?

Отзывы о фильме

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