Это история сиделки богатого старика, которую племянник богача уговаривает выйти замуж за своего пациента, овладеть его богатством, а после смерти старика вместе получить удовольствие от его денег. Сиделка постепенно начинает проникаться любовью к больному богачу, однако, когда он внезапно умирает ее обвиняют в убийстве. Оказывается, что персонаж Коннери обманул сиделку и убил старого джентльмена, чтобы завладеть всеми его деньгами.
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените13 голосов
6.8IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Charles Richmond[о Тони]Посмотрите на него, мисс Марчелло. Обратите внимание на эти белоснежные руки. Ничего не умеют, кроме как водить «Ягуары» и соблазнять женщин.
Anthony RichmondНе хочешь ли ты, дядя, чтобы у тебя это всё ещё получалось?
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