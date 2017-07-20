Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963

Одержимый мыслью о том, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», генерал Джек Д. Риппер, командир военно-воздушной базы посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР.

Президент США Маффи пытается спасти положение, он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава. Придется сообщить обо всем русским, чтобы те сбили самолеты.

Однако советский посол информирует президента о том, что в Советском Союзе сконструировали тайное оружие возмездия, которое автоматически запускает ракеты, если хоть одна бомба упадет на территорию страны.

Тем временем британский офицер Мэндрэйк пытается узнать у Риппера код отзыва бомбардировщиков. В конце концов, все самолеты будут либо сбиты, либо отозваны, но одному лихому летчику, майору Т. Дж. «Кинг» Конгу, удастся прорваться…