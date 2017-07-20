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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Киноафиша Фильмы Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963

1963 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Одержимый мыслью о том, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», генерал Джек Д. Риппер, командир военно-воздушной базы посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР.

Президент США Маффи пытается спасти положение, он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава. Придется сообщить обо всем русским, чтобы те сбили самолеты.

Однако советский посол информирует президента о том, что в Советском Союзе сконструировали тайное оружие возмездия, которое автоматически запускает ракеты, если хоть одна бомба упадет на территорию страны.

Тем временем британский офицер Мэндрэйк пытается узнать у Риппера код отзыва бомбардировщиков. В конце концов, все самолеты будут либо сбиты, либо отозваны, но одному лихому летчику, майору Т. Дж. «Кинг» Конгу, удастся прорваться…

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 20 июля 2017
Премьера в мире 29 января 1964
Возраст 12+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Стерлинг Хейден
Стерлинг Хейден
Слим Пикенс
Питер Булл
Все актеры и съемочная группа
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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
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