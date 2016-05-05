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Постер фильма Вечер трудного дня
7.3
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7.3

Вечер трудного дня

, 1964
A Hurd Day's Night
Великобритания / биография, мюзикл, документальный / 18+
Постер фильма Вечер трудного дня
7.3

О фильме

«Битлз» спешат на концерт из Ливерпуля в Лондон. По дороге случаются всяческие забавные сценки, поются песни. Все композиции были выпущены отдельным одноименным альбомом.

В ролях

Джон Леннон
Джон Леннон
John
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Пол
Ринго Старр
Ringo
Джордж Харрисон
George
Уилфрид Брэмбелл
Дедушка
Norman Rossington
Норм
Джон Джанкин
Шейк
Виктор Спинетти
T.V. Director
Анна Куэйл
Millie
Дерик Гайлер
Инспектор полиции
Режиссер Ричард Лестер
Сценарист Алан Оуэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1964
Премьера онлайн 5 мая 2016
Премьера в мире 6 июля 1964
Дата выхода
1 августа 1984 Австралия G
30 января 2004 Австрия
2 марта 2017 Аргентина
2 февраля 2001 Бразилия
7 июля 1964 Великобритания
14 июня 2001 Венгрия
27 августа 1964 Венесуэла
23 июля 1964 Германия
30 июля 1964 Дания
26 апреля 2001 Израиль
23 сентября 1964 Индия
24 июля 1964 Ирландия
2 февраля 2001 Исландия
21 декабря 2001 Испания
20 августа 1964 Италия
4 декабря 2014 Мексика
3 июля 2014 Нидерланды
1 марта 2001 Перу
1 апреля 1965 Польша
11 августа 1964 США
1 октября 1965 Турция
14 сентября 1964 Уругвай
11 октября 2001 Филиппины
29 апреля 1977 Финляндия
10 декабря 2014 Франция
3 августа 1964 Швеция Btl
6 апреля 2001 ЮАР
5 мая 2016 Южная Корея
22 декабря 1973 Япония
MPAA G
Бюджет $560 000
Сборы в мире $2 397 750
Производство Walter Shenson Films, Proscenium Films
Другие названия
A Hard Day's Night, ¡Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George y Ringo!, Yeah! Yeah! Yeah!, Perný den, The Beatles, ¡Qué noche la de aquel día!, 4 Garçons dans le vent, A Hard Day's Night: Rankan päivän ilta, Anochecer de un día agitado, Beatlemania, Beatles No. 1, Bîtoruzu ga yattekuru/Yaa! Yaa! Yaa!, Đêm Của Một Ngày Vất Vả, Egy nehéz nap éjszakája, En hård dags nat, Erfiður dagur, Gençlerin sevgilisi, La noche de un día difícil, La noche de un largo día, Noc po ciężkim dniu, Noć posle napornog dana, Os quatro Cabeleiras do Após-Calipso, Os Reis do Iê Iê Iê, Os Reis do Ié-Ié-Ié, Quatre garçons dans le vent, Quatre gars dans le vent, Tazký den, The Beatles: Вечер трудного дня, Tutti per uno, Una nit ben dura, Vier jongens in de wind, Vier jongens op rondreis, Xefantoma me tous Beatles, Yeah Yeah Yeah, Yeah! Yeah! Här kommer vi, Yeah! Yeah! Tässä tulemme!, Ξεφάντωμα με τους Μπιτλς, Вечір важкого дня, Нощ след тежък ден, ハード・デイズ・ナイト, 一夜狂歡, La noche de un día agitado, Os 4 Cabeleiras do Após-Calypso, 一夜狂欢, The Beatles - A Hard Days Night, החיפושיות: לילה של יום מפרך, The Beatles - Perný den, The Beatles - A Hard Day's Night

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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