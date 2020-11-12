Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом

Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)

Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям

Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)

Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»

«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)

Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»

Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре

«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю

Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди