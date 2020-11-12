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Постер фильма Могамбо
6.9
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6.9

Могамбо

, 1953
Mogambo
США / драма, мелодрама, приключения / 18+
Постер фильма Могамбо
6.9

О фильме

Кения, центральная Африка. Профессиональный охотник и авантюрист Виктор Марсуэлл помогает группам туристов и антропологов преодолевать бескрайние просторы саванны и непроходимые заросли черного континента. Во время одной из экспедиций он встречает Келли, танцовщицу из варьете, которая намного младше его. Между ними завязывается бурный роман, который будет прерван прибытием в поселок семейной пары Нордли. Антрополог Доналд и его чопорная, и на вид неприступная, жена Линда, прибыли для изучения жизни горилл и шимпанзе. Любвеобильный Виктор решает приударить за неприступной женой ученого и не безуспешно. Этот авантюрный поступок причинит боль Келли, но приведет к неожиданной развязке в сложившемся любовном треугольнике.

В ролях

Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Виктор Марсвелл
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Eloise Y. Kelly
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Линда Нордли
Дональд Синден
Donald Nordley
Филип Стейнтон
John Brown-Pryce
Эрик Полманн
Leon Boltchak
Лоуренс Нэйсмит
Skipper
Денис О’Ди
Father Josef
Samburu
Themselves
Wagenia
Themselves
Режиссер Джон Форд
Сценарист Джон Мэхин, Уилсон Коллисон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 23 сентября 1953
Дата выхода
10 сентября 1954 Австрия 12
9 октября 1953 США
1 июля 1954 Франция
21 сентября 1955 Южная Корея
5 апреля 1954 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $3 103 000
Сборы в мире $17 480
Производство Loew's
Другие названия
Mogambo, Могамбо, Mogambo - Abenteuer in Afrika, Μογκάμπο, モガンボ, מוגמבו, موگامبو, 모감보, موغامبو, 紅塵, موجامبو, 红尘

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Могамбо

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