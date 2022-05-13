Римские каникулы, 1953

Молодая принцесса Анна прибывает в Рим с официальным визитом. Это уже не первый город и не первая страна в дипломатическом туре монаршей особы, каждый ее день, под завязку набитый скучными церемониями, деловыми встречами и приемами, до боли похож на предыдущий. Неудивительно, что однажды нервы девушки сдают - устав от постоянного контроля и фальшивых улыбок собеседников, она тайком сбегает из посольства. Анна впервые оказывается одна-одинешенька на улицах Вечного Города. К счастью, заблудиться на римских улочках ей не дает новый знакомый - обаятельный журналист Джо Брэдли. Молодым людям предстоит провести удивительный день, память о котором они будут хранить всю жизнь…
Принцесса Анна приезжает в Рим по делам своего королевства. И в один прекрасный вечер она решает сбежать из дворца и отправляется гулять по Вечному Городу. Инкогнито и без охраны. Поэтому она очень приблизительно представляет себе, что значит пешая прогулка в совершенно незнакомых местах. На ее счастье теми же тропами на поиски приключений отправляется журналист Джо Брэдли. Какая удача! Теперь у него в кармане сенсация. Но кто же мог подумать, что статьи не будет... И виновата в этом - любовь.