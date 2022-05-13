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Римские каникулы, 1953

1953 / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Молодая принцесса Анна прибывает в Рим с официальным визитом. Это уже не первый город и не первая страна в дипломатическом туре монаршей особы, каждый ее день, под завязку набитый скучными церемониями, деловыми встречами и приемами, до боли похож на предыдущий. Неудивительно, что однажды нервы девушки сдают - устав от постоянного контроля и фальшивых улыбок собеседников, она тайком сбегает из посольства. Анна впервые оказывается одна-одинешенька на улицах Вечного Города. К счастью, заблудиться на римских улочках ей не дает новый знакомый - обаятельный журналист Джо Брэдли. Молодым людям предстоит провести удивительный день, память о котором они будут хранить всю жизнь…

  • В 1953 году Одри Хепбёрн получила премию “Оскар” за роль Анны… и чуть не забыла ее в дамской комнате. Однако актриса вовремя вернулась за оставленной наградой и отправилась позировать фотографам. 
  • После выхода фильма продажи мотороллера Vespa взлетели в несколько раз. 
  • В завершение съемок кинокомпания Paramount Studios преподнесла Одри Хепбёрн весь ее экранный гардероб в качестве свадебного подарка - на тот момент актриса была помолвлена с Джеймсом Хэнсоном. Но спустя некоторое время молодые люди расстались.

Принцесса Анна приезжает в Рим по делам своего королевства. И в один прекрасный вечер она решает сбежать из дворца и отправляется гулять по Вечному Городу. Инкогнито и без охраны. Поэтому она очень приблизительно представляет себе, что значит пешая прогулка в совершенно незнакомых местах. На ее счастье теми же тропами на поиски приключений отправляется журналист Джо Брэдли. Какая удача! Теперь у него в кармане сенсация. Но кто же мог подумать, что статьи не будет... И виновата в этом - любовь.

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 20 августа 1953
Возраст 0+
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Эдди Альберт
Хартли Пауэр
Харкурт Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Римские каникулы
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