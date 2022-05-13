Римские каникулы, 1953

Принцесса Анна приезжает в Рим по делам своего королевства. И в один прекрасный вечер она решает сбежать из дворца и отправляется гулять по Вечному Городу. Инкогнито и без охраны. Поэтому она очень приблизительно представляет себе, что значит пешая прогулка в совершенно незнакомых местах. На ее счастье теми же тропами на поиски приключений отправляется журналист Джо Брэдли. Какая удача! Теперь у него в кармане сенсация. Но кто же мог подумать, что статьи не будет... И виновата в этом - любовь.