Лучшие драматические сериалы за последние несколько лет

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Ирма Веп
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комедия
2022, США
Хорошая Сэм
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драма
2022, США
Жена путешественника во времени
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драма, мелодрама, фантастика
2022, США/Великобритания
Лестница
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триллер, драма, криминал, детектив
2022, США
Милые обманщицы: Первородный грех
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драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
Дикая река
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триллер, криминал
2022, Австралия
Край
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драма, криминал
2022, Дания/Германия/Фарерские острова/Исландия
Обещание дьявола
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драма, триллер
2022, Египет
Сделано в Финляндии
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драма
2022, Финляндия
Парижская полиция 1900
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драма, криминал, исторический, детектив
2021, Франция
Белый лотос
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комедия
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Предшественница
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