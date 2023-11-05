Боец спецназа Александр Волков, повидавший ужасы войны, решает оставить военную службу ради своей любимой жены Алены и служения Богу. По окончании семинарии Волкова рукополагают в священники. Но новый светлый путь омрачается трагической гибелью Алены, после чего только православная вера помогает Волкову жить.

Получив церковный приход в своем родном городе Старовольске, отец Александр становится надежной опорой для прихожан не только с духовной точки зрения. Острое чувство справедливости и отличная военная подготовка не дают бывшему спецназовцу оставаться в стороне, когда вокруг происходят разного рода бесчинства.

Преступный мир Старовольска начинает терпеть фиаско, когда в его планы вмешиваются Волков и его друг – замначальника РУВД, майор Юрий Вязин. И кажется, что с появлением грозного настоятеля в городе вскоре наступит порядок. Но как быть, если самым влиятельным криминальным авторитетом является родной брат Волкова Максим…