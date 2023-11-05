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Постер сериала Настоящий
Постер сериала Настоящий
Рейтинги
10 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Настоящий

Настоящий (2023 - …)

Nastoyashchij 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 58 часов 40 минут

О чем сериал

Боец спецназа Александр Волков, повидавший ужасы войны, решает оставить военную службу ради своей любимой жены Алены и служения Богу. По окончании семинарии Волкова рукополагают в священники. Но новый светлый путь омрачается трагической гибелью Алены, после чего только православная вера помогает Волкову жить.

Получив церковный приход в своем родном городе Старовольске, отец Александр становится надежной опорой для прихожан не только с духовной точки зрения. Острое чувство справедливости и отличная военная подготовка не дают бывшему спецназовцу оставаться в стороне, когда вокруг происходят разного рода бесчинства.

Преступный мир Старовольска начинает терпеть фиаско, когда в его планы вмешиваются Волков и его друг – замначальника РУВД, майор Юрий Вязин. И кажется, что с появлением грозного настоятеля в городе вскоре наступит порядок. Но как быть, если самым влиятельным криминальным авторитетом является родной брат Волкова Максим…

В ролях
В ролях
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Данила Якушев
Данила Якушев
Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
Владимир Маслаков
Владимир Маслаков
Арсений Кожемякин
Андрей Гульнев
Андрей Гульнев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

10
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Настоящий - Сезон 1 Сезон 1
2023, 32 эпизода
 
Настоящий - Сезон 2 Сезон 2
2024, 32 эпизода
 
Настоящий - Сезон 3 Сезон 3
2025, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Костя Тактаев 3 декабря 2023, 18:39
Самый лучший сериал, жду с нетерпением 2 сезона надеюсь будет🙏🙏🙏
Киноафиша.инфо 3 декабря 2023, 19:13
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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