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Постер сериала Гачиакута
Постер сериала Гачиакута
Рейтинги
9.3 Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Гачиакута

Гачиакута (2025 - …)

Gachiakuta 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Crunchyroll
Продолжительность сериала 5 часов 22 минуты

О чем сериал

Мальчик Рудо и его приёмный отец Регто живут в трущобах процветающего города вместе бедняками, которые с трудом сводят концы с концами. Богачи, напротив, купаются в роскоши и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды Рудо ложно обвиняют в убийстве Регто и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в «Бездну», где мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, парню придётся овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Мусорщики, которые сражаются с огромными мусорными существами.

Гачиакута - трейлер первого сезона
Гачиакута  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Юмири Ханамори
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 12 голосов
8.3 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Гачиакута»

Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2025
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Гачиакута - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Летний аниме-сезон обычно не может похвастаться громкими и хайповыми премьерами. В это время выходят исключительно второсортные проекты и долгожданные адаптации манги в жанрах сёдзе. Летом принято расслабляться, ждать поры дождей и прятаться от жары под вентилятором или кондиционером, поедая мороженое. Конечно, по телевизору должно идти что-то такое же непринужденное. Вот только для студии Bones и их нового проекта «Гачиакута» совершенно не важна дата релиза, поэтому среди легких…
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