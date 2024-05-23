Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Первый класс
1 постер
Киноафиша Сериалы Первый класс

Первый класс (2024 - 2024)

Pervyj klass 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Первый класс» – это отечественное драмеди о трех молодых матерях, пытающихся пристроить своих чад в престижную школу. Аня – бизнесвумен и супруга майора полиции, Лена – типичная «рублевская жена», а Таня – небогатая, но хорошо образованная и амбициозная девушка. Женщины дружат много лет и всегда поддерживают друг друга. Осенью ребенок каждой из них должен отправиться в первый класс. Но есть одна серьезная проблема: в элитной гимназии, о которой грезят все три мамочки, осталось лишь одно место…  

Первый класс - трейлер первого сезона
Первый класс  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Артем Быстров
Артем Быстров
Елена Лядова
Елена Лядова
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Первый класс - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 7 июня 2024, 18:07
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
Иван Леонтьев 11 июня 2024, 12:02
В последнее время радуют не только наши драматические сериалы, но и комедийные. Как-то все многослойно получается: вроде и комедия, но местами… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о сериале
Подруги сражаются за место в элитной школе для своих детей в трейлере сериала «Первый класс»
Подруги сражаются за место в элитной школе для своих детей в трейлере сериала «Первый класс»
Три подруги настроены бороться за место в элитной школе в тизере сериала «Первый класс»
Три подруги настроены бороться за место в элитной школе в тизере сериала «Первый класс»
Кадры из сериал
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше