Сериал «Первый класс» – это отечественное драмеди о трех молодых матерях, пытающихся пристроить своих чад в престижную школу. Аня – бизнесвумен и супруга майора полиции, Лена – типичная «рублевская жена», а Таня – небогатая, но хорошо образованная и амбициозная девушка. Женщины дружат много лет и всегда поддерживают друг друга. Осенью ребенок каждой из них должен отправиться в первый класс. Но есть одна серьезная проблема: в элитной гимназии, о которой грезят все три мамочки, осталось лишь одно место…