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Киноафиша Сериалы Сельский детектив
Сельский детектив (2019 - …) Сельский детектив 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 21 час 0 минут
О чем сериал

Сериал «Сельский Детектив» – это остросюжетная детективная мелодрама российского производства о молодой девушке Олесе Федосеевой, вынужденной переехать из родного города в глухую деревню. Героине сообщают, что ее родного деда Василия обвиняют в убийстве соседа. Несмотря на давнюю ссору с нелюдимым стариком, внучка уверена, что он не мог совершить такое жестокое преступление. Она решает поехать в Ольховку и лично разобраться в этом деле. На помощь Олесе приходят местный полицейский Кузьма и молодой егерь Григорий.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Данила Якушев
Данила Якушев
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сельский детектив - Яблоня раздора Яблоня раздора
2019, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Месть Чернобога Месть Чернобога
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Иголка в стоге сена Иголка в стоге сена
2020, 4 эпизода
 
Сельский детектив - Ловушка для мертвеца Ловушка для мертвеца
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Ограбление по-Ольховски Ограбление по-Ольховски
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Убийство на Ивана Купалу Убийство на Ивана Купалу
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Кровь рифмуется с любовью Кровь рифмуется с любовью
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Чёрная бабочка Чёрная бабочка
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Кошки, опасные для жизни Кошки, опасные для жизни
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Крыло ворона Крыло ворона
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Актриса Актриса
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Дикая роза Дикая роза
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Конус географический Конус географический
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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