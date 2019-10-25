Сериал «Сельский Детектив» – это остросюжетная детективная мелодрама российского производства о молодой девушке Олесе Федосеевой, вынужденной переехать из родного города в глухую деревню. Героине сообщают, что ее родного деда Василия обвиняют в убийстве соседа. Несмотря на давнюю ссору с нелюдимым стариком, внучка уверена, что он не мог совершить такое жестокое преступление. Она решает поехать в Ольховку и лично разобраться в этом деле. На помощь Олесе приходят местный полицейский Кузьма и молодой егерь Григорий.