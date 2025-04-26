Оперативница Катя Миронова и следователь Константин Романов стали капитанами одновременно. Для нее это было повышение, а для него – конец карьеры: со дня на день он должен был получить звание подполковника СК, но вместо этого за ссору с начальством был разжалован в капитаны и сослан в заштатный городок Белкин. Первым делом напарников стала драма, разыгравшаяся на борту самолета. Убит пилот, а один из пассажиров скончался от инфаркта. Как связаны эти двое и кто стоит за авантюрой, чуть не угробившей рейс 1105? В полицию обращается генерал Пашков. Он крайне взволнован и просит Катю принять у него заявление. Однако написать его не успевает – умирает прямо тут же в кабинете. Вскоре выясняется, что генерал собирался развестись с женой. Любовница считает, что генерала убила жена, та же обвиняет любовницу. Никто не обращает внимание на маленькую девочку, дочь генерала. Между тем, с ней творится что-то странное... Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/189230/annot/