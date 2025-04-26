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Киноафиша Сериалы Два капитана

Два капитана (2025 - 2025)

Dva kapitana 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Оперативница Катя Миронова и следователь Константин Романов стали капитанами одновременно. Для нее это было повышение, а для него – конец карьеры: со дня на день он должен был получить звание подполковника СК, но вместо этого за ссору с начальством был разжалован в капитаны и сослан в заштатный городок Белкин. Первым делом напарников стала драма, разыгравшаяся на борту самолета. Убит пилот, а один из пассажиров скончался от инфаркта. Как связаны эти двое и кто стоит за авантюрой, чуть не угробившей рейс 1105?  В полицию обращается генерал Пашков. Он крайне взволнован и просит Катю принять у него заявление. Однако написать его не успевает – умирает прямо тут же в кабинете. Вскоре выясняется, что генерал собирался развестись с женой. Любовница считает, что генерала убила жена, та же обвиняет любовницу. Никто не обращает внимание на маленькую девочку, дочь генерала. Между тем, с ней творится что-то странное...   Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/189230/annot/

В ролях
В ролях
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Любовь Германова
Любовь Германова
Антон Даниленко
Екатерина Седик
Валерий Смекалов
Алиса Кот
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

9.6
Оцените 10 голосов
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Сезоны
Два капитана - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Ольга Добронравова 1 мая 2025, 17:18
С нетерпением жду следующих серий. Очень люблю Фаттахову.
Наталья Леонова 26 апреля 2025, 22:02
Первые серии " Двух капитанов" понравились именно занимательной детективной составляющей. Огорчило, что демонстрации следующих серий долго… Читать дальше…
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