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Киноафиша Сериалы Ночная сказка

Ночная сказка (2024 - …)

Bir Gece Masali 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 78 часов 0 минут

О чем сериал

Комиссар полиции Махир Йылмаз уже двадцать лет живет с жаждой мести за убийство своего отца, который погиб от рук мафии. Его судьба меняется, когда он спасает таинственную девушку по имени Джанфеза от преследователей. Между ними вспыхивает страстная любовь, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, влиятельного бизнесмена, причастного к гибели отца Махира. Их чувства сталкиваются с серьезным испытанием, когда месть и семейные тайны угрожают разрушить их отношения. Теперь Махиру и Джанфезе предстоит преодолеть внутренние и внешние преграды, чтобы понять, возможно ли найти счастье на фоне семейной вражды.

В ролях
В ролях
Рюкхан Калискур
Гюркан Уйгун
Бурак Дениз
Бурак Дениз
Су Бурджу Джошкун
Месут Акуста
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

10
Оцените 20 голосов
6 IMDb
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Сезоны
Ночная сказка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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