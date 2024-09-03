Комиссар полиции Махир Йылмаз уже двадцать лет живет с жаждой мести за убийство своего отца, который погиб от рук мафии. Его судьба меняется, когда он спасает таинственную девушку по имени Джанфеза от преследователей. Между ними вспыхивает страстная любовь, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, влиятельного бизнесмена, причастного к гибели отца Махира. Их чувства сталкиваются с серьезным испытанием, когда месть и семейные тайны угрожают разрушить их отношения. Теперь Махиру и Джанфезе предстоит преодолеть внутренние и внешние преграды, чтобы понять, возможно ли найти счастье на фоне семейной вражды.