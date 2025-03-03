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Киноафиша Сериалы Граница Миров

Граница Миров (2025 - …)

Granica Mirov 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

По сюжету братья Шиловы после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Тёмного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича: «мозг команды» Людмила Николаевна, её дочь Света, эффектная вампирша Илона. Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «тёмных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.
 

В ролях
В ролях
Илья Любимов
Илья Любимов
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Александр Яцко
Александр Яцко
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Ангелина Поплавская
Ангелина Поплавская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

9.8
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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Сезоны
Граница Миров - Сезон 1 Сезон 1
2025, 17 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Алексей Карпов 16 марта 2025, 01:14
Добрый юмор, легкий и интересный сериал, нужен 2сезон
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Кадры из сериал
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