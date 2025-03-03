По сюжету братья Шиловы после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Тёмного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича: «мозг команды» Людмила Николаевна, её дочь Света, эффектная вампирша Илона. Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «тёмных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.