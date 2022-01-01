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Киноафиша Сериалы Тяни, Сундук

Тяни, Сундук (2022 - …)

Тяни, Сундук
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

Сериал «Тяни, Сундук» – это спин-офф проекта «Зема» о простом парне, неравнодушном к проблемам экологии. Герой с детства носит кличку Сундук и очень любит свою родную деревеньку Антоновка. Ради блага малой родины он постоянно наживает себе врагов и впутывается в неприятности. На этот раз Сундук пытается привлечь внимание властей к местной свалке. Он организует в деревне соревнования по рыбной ловле, которые собирают участников со всей страны. Но эта активность совсем не нравится организатору свалки.

В ролях
В ролях
Денис Сундуков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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