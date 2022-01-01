Сериал «Тяни, Сундук» – это спин-офф проекта «Зема» о простом парне, неравнодушном к проблемам экологии. Герой с детства носит кличку Сундук и очень любит свою родную деревеньку Антоновка. Ради блага малой родины он постоянно наживает себе врагов и впутывается в неприятности. На этот раз Сундук пытается привлечь внимание властей к местной свалке. Он организует в деревне соревнования по рыбной ловле, которые собирают участников со всей страны. Но эта активность совсем не нравится организатору свалки.